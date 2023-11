OpenAI (ChatGPT) și-a găsit director nou: fostul șef al platformei de streaming Twitch, Emmett Shear

Organizația care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială OpenAI, deținătoarea robotului conversațional ChatGPT, îl recrutează ca director general (CEO) pe fostul șef al platformei de streaming Twitch, Emmett Shear, după ce l-a dat afară pe Sam Altman.

Emmett Shear este unul dintre co-fondatorii Twitch, platformă de streaming folosită mai ales de către gameri, pentru a-și transmite live partidele de jocuri video. În martie 2023, el a demisionat din funcția de CEO (director general) al platformei, care este destul de populară și în România.

Astfel, Shear preia funcția de CEO al OpenAI, dar cu titlu interimar, după ce inițial, vineri, compania anunțase preluarea interimatului de către Mira Murati, directoarea de tehnologie (CTO) a organizației care a creat ChatGPT.

Emmett Shear a confirmat, pe contul său de X (Twitter), că a acceptat oferta OpenAI de a prelua interimar poziția de CEO, precizând că are deja un plan urgent, pentru următoarele 30 de zile, care cuprinde și o investigație independentă.

„Astăzi am primit un apel care mă invita să iau în considerare o oportunitate unică în viață: să devin CEO interimar al OpenAI. După ce m-am consultat cu familia și m-am gândit la asta doar câteva ore, am acceptat. Recent mi-am dat demisia din rolul meu de CEO al Twitch ca urmare a nașterii fiului meu, care are 9 luni acum. Timpul petrecut cu el a fost plin de satisfacții, așa cum mă gândeam, și am fost bucuros să nu mă angajez cu normă întreagă. Am acceptat acest job deoarece consider că OpenAI este una dintre cele mai importante companii care există în prezent. Când consiliul de administrație mi-a comunicat situația și mi-a cerut să preiau rolul, nu am luat decizia ușor. În cele din urmă, am simțit că am datoria să ajut dacă aș putea” - a afirmat Emmett Shear.



El a precizat că planul său 3 puncte, pentru următoarele 30 de zile, cuprinde: