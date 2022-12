TOP Idei de afaceri în România pe care ni le-a sugerat inteligența artificială

Recent, OpenAI, startup-ul de inteligență artificială co-fondat de miliardarul Elon Musk, a lansat programul ChatGPT, un „partener de conversație” capabil să îți răspundă la tot felul de întrebări. Așa că ne-am zis să vedem și noi cum funcționează și am provocat chatbot-ul să ne dea câteva idei de afaceri pentru anul 2023, sfaturi pentru antreprenorii care vor să înceapă un business și cum să-l extindă.

ChatGPT folosește modelul de limbaj GPT-3.5 care utilizează „învățarea profundă” (deep learning) pentru a genera un text ca și cum ar fi scris de o persoană. Noul produs al OpenAI, startup pe care Elon Musk l-a „abandonat” în 2019, după ce a demisionat din consiliul de administrație, se laudă, printre altele, că poate să:

răspundă într-un mod natural la întrebări;

rezolve probleme matematice;

scrie articole;

facă recomandări;

ofere informații/explicații.

Pentru testul nostru a fost nevoie să ne creăm un cont pe ChatGPT, apoi am adresat (aceleași) întrebări atât în română, cât și în engleză, însă nu am identificat vreo diferență în răspunsurile primite. Iată ce a ieșit.

TOP idei de afaceri în România pe care ni le sugerează inteligența artificială

Am întrebat ce afaceri am putea deschide în România și apoi, într-o altă întrebare, am adăugat și anul 2023. ChatGPT a răspuns:

Există o mulțime de afaceri pe care le puteți deschide în România. Alegerea unei afaceri va depinde de interesele, abilitățile și piața locală. Iată câteva idei de afaceri care ar putea funcționa bine în România: O afacere de producție a alimentelor tradiționale, cum ar fi pâinea, brânza sau vinul, care să ofere clienților produse autentice și de calitate. Un serviciu de transport local, care să ofere oamenilor o modalitate convenabilă și sigură de a se deplasa în oraș. O afacere de turism rural, care să ofere turiștilor posibilitatea de a descoperi frumusețile și tradițiile din zonele rurale ale României. Un serviciu de consultanță pentru afaceri, care să ajute antreprenorii să își dezvolte și să își crească afacerile. O afacere de vânzare a produselor artizanale, cum ar fi ceramica, țesăturile sau obiectele decorative, care să ofere clienților produse unice și autentice.

Când am specificat și „anul 2023”, am primit următoarele informații, atât în limba engleză, cât și în limba română:

În 2023, ar putea fi oportun să deschideți o afacere care să se concentreze pe nevoile și tendințele în creștere ale consumatorilor. Iată câteva idei: O afacere de livrare a cumpărăturilor la domiciliu, care să ofere clienților comoditate și convenabilitate în cumpărarea produselor de care au nevoie. Un serviciu de îngrijire a bătrânilor sau copiilor, care să ofere asistență și îngrijire specializată pentru persoanele în vârstă sau pentru părinții ocupați. O afacere de reciclare și compostare, care să ajute la reducerea deșeurilor și la conservarea resurselor naturale. Un serviciu de consultanță pentru afacerea de familie, care să ofere sfaturi și suport pentru a ajuta afacerile de familie să crească și să prospere. O afacere de vânzare a produselor eco-friendly, care să ofere clienților produse durabile și prietenoase cu mediul.

Mai departe, am întrebat și ce ar trebui să facă un antreprenor în 2023 pentru ca business-ul lui să funcționeze cât mai bine, iar ChatGPT a făcut o serie de recomandări:

„În 2023, un antreprenor ar trebui să se concentreze pe adaptabilitate și inovație pentru a-și menține businessul în creștere și profitabil. Acest lucru ar putea însemna să exploreze noi oportunități de afaceri, să investească în tehnologia de ultima ora și să fie deschis la schimbări în piață și cerințele clienților. De asemenea, ar trebui să continue să ofere o valoare excepțională clienților și să se asigure că au o experiență pozitivă cu afacerea lui”.

Chatbot-ul a dat și 5 sfaturi pentru antreprenorii la început de drum:

Dacă sunteți la început de drum că antreprenor, există câteva sfaturi cheie care va pot ajută să aveți succes:

Dezvoltați un plan de afaceri solid. Acest lucru vă va ajută să definiți clar afacerea, obiectivele sale și modul în care le veți atinge. Cercetați piața și concurenții. Acest lucru vă va ajută să înțelegeți cererea pentru produsul sau serviciul dvs. și ce vă face să vă diferențiați de celelalte afaceri din industrie. Începeți cu un buget mic și concentrați-vă pe oferirea de produse sau servicii de calitate superioară. Acest lucru vă va ajută să construiți o reputație puternică și o bază de clienți. Fiți flexibili și dispuși să vă adaptați la schimbările din piață. Acest lucru vă va ajută să rămâneți competitivi și să răspundeți nevoilor clienților. Cereți sfat și sprijin de la antreprenorii cu experiență și experți în afaceri. Acest lucru vă poate oferi îndrumări valoroase și vă poate ajuta să evitați capcanele comune.

Ne-am gândit să întrebăm și despre strategiile de extindere a unei afaceri, așa că răspunsul primit a fost:

Diversificarea produselor sau serviciilor oferite. Acest lucru poate ajuta la atragerea unui grup mai mare de clienți și la mărirea cotei de piață. Deschiderea unor locații noi. Aceasta poate oferi accesibilitate mai bună clienților și poate mări vizibilitatea afacerii dvs. Dezvoltarea unui site web și a unui magazin online. Acest lucru poate ajuta la creșterea vânzărilor prin creșterea accesibilității afacerii dvs. și a posibilității de a face cumpărături online. Asocierea cu alte afaceri pentru a oferi produse sau servicii complementare. Acest lucru poate ajuta la creșterea vânzărilor prin oferirea de produse sau servicii suplimentare clienților dvs. Investiția în publicitate și marketing. Acest lucru poate ajută la creșterea vizibilității afacerii dvs. și la atragerea de noi clienți.

Ce este OpenAI

Elon Musk și Sam Altman au fondat în 2015 OpenAI, o organizație non-profit pentru studierea și combaterea posibilelor riscuri legate de utilizarea inteligenței artificiale pe scară largă, în viitor.

Totuși, patru ani mai târziu, în 2019, Musk a părăsit OpenAI pentru că nu s-a înțeles cu asociații asupra planurilor de dezvoltare. De cealaltă parte, Sam Altman a rămas la conducerea OpenAI, ocupând funcția de CEO. El este cunoscut mai ales pentru faptul că a fost președinte al YCombinator, probabil cel mai prolific accelerator de startup-uri din lume.

Până acum, în OpenAI au investit Microsoft, fondul de capital de risc Khosla Ventures și fundația lui Reid Hoffman, co-fondator LinkedIn.