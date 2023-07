Gigantul IT german SAP deschide un hub de inovație digitală în București

Gigantul IT german SAP anunță, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că lansează un hub de inovație digitală la București.

SAP Labs Site va contribui „la extinderea portofoliului de produse și servicii SAP, precum și la dezvoltarea talentelor digitale locale și va încuraja implicarea ecosistemului și a comunității”, se arată în comunicat.

Din luna iulie, hub-ul din București face parte din rețeaua globală de R&D SAP Labs Network, care supervizează activitățile importante de inginerie ale companiei, cu 21 de centre de cercetare și dezvoltare în 17 țări din întreaga lume, precum Germania, SUA, India, China și Brazilia.

Fiecare locație vizează domenii diferite, precum inteligența artificială, cloud computing-ul sau automatizarea proceselor.

„Noul SAP Labs Site din București vine ca un sprijin important pentru operațiunile noastre din cadrul SAP România și ne va consolida expertiza și prezența pe piață prin creșterea și dezvoltarea talentelor locale. În fond, inovația și oamenii reprezintă esența a tot ceea ce facem", a declarat Diana David, Managing Director SAP România.

Prin noua sa locație din București, SAP caută să-și extindă portofoliul de produse și să atragă și să dezvolte noi talente digitale locale. Rețeaua urmărește astfel sinergii și obținerea unor cicluri mai scurte de feedback din partea clienților în dezvoltarea aplicațiilor și proceselor sale de afaceri.

Noul hub din București operează sub coordonarea lui Bogdan Cioc, și face parte din hub-ul regional SAP Labs SEE Hub. SAP Labs SEE Hub este înființat în cooperare cu SAP Labs Bulgaria și se află sub conducerea lui Radoslav Nikolov, Managing Director SAP Labs Bulgaria.

„Decizia de a înființa o unitate dedicată cercetării și dezvoltării în România reprezintă o evoluție naturală pentru SAP. Ea vine ca urmare a succesului înregistrat de centrul de Services Delivery și de celelalte unități deschise în țară în ultimii 16 ani. Prin această decizie, căutăm să valorificăm și mai mult talentele remarcabile din regiune și să încurajăm o cultură a colaborării, creativității și inovației tehnologice. Accentul pus pe cercetare și dezvoltare vine în prim plan și suntem încântați să creștem contribuția regiunii noastre la portofoliul excepțional de produse de business ale SAP, care modelează industrii din întreaga lume", a declarat Bogdan Cioc, SAP Labs Site Bucharest Lead.

Bogdan Cioc este absolvent al ASE București și al programului Executive-MBA al Universității de Economie și Afaceri din Viena și al Carlson School of Management din Minneapolis. Și-a început cariera profesională în 2002 și s-a alăturat echipei SAP România în 2007, unde a fost unul dintre membrii fondatori ai centrului de livrare a serviciilor de consultanță din țară.