Snapchat în România: Firmele româneşti se pot promova pe aplicaţia de mesagerie printr-o nouă reţea de publicitate

Una dintre cele mai mari reţele de publicitate din Europa Centrală şi de Est a devenit reprezentantul oficial al vânzărilor de publicitate Snapchat în România şi în alte 14 țări. Pe lângă formatele standard pe care platforma le oferă (Snap Ads, Commercial Ads) advertiserii pot oferi experiențe interactive utilizatorilor cu ajutorul formatele de publicitate specifice Snapchat - Lentile, Filtre, Story Ads.

Httpool este partener Snapchat pentru România mai este partener al platformelor Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Spotify și altele.

Suntem onorați de încrederea acordată și încântați de oportunitatea de a lucra cu Snap.Inc. Piața de publicitate trece printr-o perioada plină de provocări, iar rolul nostru, al Httpool, este acela de a furniza Agențiilor de Media și Brandurilor uneltele necesare pentru a își atinge eficient publicurile țintă. Snapchat ocupă cu atât mai mult un rol important în mixul de media, cu cât utilizatorii folosesc acum telefoanele mobile mai mult ca niciodată.”, declară Bianca Vlaston, Country Manager Httpool România.

Lansată in 2011, Snapchat este o platformă de comunicare cu peste 229 milioane de utilizatori activi zilnic. Aplicația de mesagerie multimedia a fost ceată de 3 tineri americani: Evan Spiegel, Robert Murphy și Reginald Brown. În martie 2017, Snap Inc. s-a listat pe Bursa de la New York (NYSE), la o valoare totală de 24 de miliarde de dolari, 17 dolari pe acțiune.

Formate de publicitate oferite de Snapchat

Snap ads: formate publicitare cu o singura imagine sau video în ecran complet, vizibil 100% cu sunet activat în mod implicit.

Lentile: folosind realitatea augmentată, utilizatorii pot aplica efecte și sunete în timp real selfie-urilor. Brandurile pot personaliza aceste lentile și oferi astfel utilizatorilor experiențe inedite.

Filtrele: suprapuneri artistice (overlayer) pe care utilizatorii le pot adăuga snap-urilor. Brandurile pot crea filtre personalizate și se pot alătura astfel conversațiilor utilizatorilor în mod neintruziv.

Story Ads: le oferă posibilitatea de spune povestea extinsă a campanie cu ajutorul unei serii de imagini (3-20 imagini), printre care utilizatorii pot naviga cu ajutorul butonului swipe.

Commercial ads: reclame video care pot fi omise după primele 6 secunde de vizionare.

Httpool este o reţea de publicitate digitală prin canale multiple din Europa Centrală şi de Est, prezentă în Asia şi vizând pieţe din afara Statelor Unite şi Europei de Vest. Httpool oferă produse şi soluţii de reţea de publicitate online, prin canalele de display, video, engagement, reţele de socializare şi performance.