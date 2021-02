Trei schimbări importante în eCommerce, în 2021

Trei tendințe majore pot oferi un ajutor important pentru antreprenorii care activează în e-commerce, arată specialiștii unei agenții specializate în campanii PPC. Chatboții, căutările vocale și instrumentele de inteligență artificială (AI) pot ajuta afacerile să fie mai aproape de clientul final și să-i ofere informațiile necesare atunci când are nevoie.

Anul 2020 s-a dovedit unul crucial pentru dezvoltarea comerțului online. Contextul a făcut ca majoritatea comercianților fie să mizeze mai mult pe componenta online, fie să facă acest pas pe care l-au amânat până acum, arată o analiză realizată de Optimized.

Peisajul e-commerce, la început de 2021, arată că acum nu mai vorbim doar de comerț offline sau online, ci de un mix între cele două cu accent pe relația cu clientul final și pe informațiile care ajung la acesta.

Căutările vocale se vor dovedi o componentă de bază pentru platformele online

Pe măsură ce a crescut adopția smartphone-urilor, utilizatorii și-au îndreptat atenția și spre alte componente smart care să completeze experiența.

Optimized notează că este, în prezent, în creștere cererea pentru dispozitive cu asistenți digitali: Amazon Alexa, Google Assistant, Siri sau Bixby și Cortana. Primele trei sunt cele mai populare, dar oricare asistent de tipul acesta poate fi un canal excelent pentru antreprenorii care vor să își optimizeze afacerea pentru internet.

În 2021 și în următorii ani accentul se va pune pe optimizarea conținutului platformelor online pentru a putea fi accesibil și asistenților digitali. În sfera PPC, Performance Marketing, accentul va fi pus pe cuvintele cheie relevante și mai nișate, pentru ca utilizatorul să găsească mai repede și simplu ceea ce caută.

În acest context, cuvintele cheie în asistenții digitali au în plus o locație, distanța sau un termen personalizat. De exemplu: pizza place near me, what are the most trending restaurants around me, what is the recommended diet plan în my country. La fel de bine pot fi identificate căutări de tipul: benzinărie pe ruta mea, dentist bun în zona mea (cu top rated în rezultate).

Pe măsură ce utilizatorii folosesc tot mai mult telefonul pentru căutări, informare și cumpărături, își doresc și o cale rapidă de a căuta fără să tasteze. Mai bine de jumătate dintre utilizatori folosesc căutarea vocală pentru a găsi informații despre servicii și produse. Tendința de creștere a Voice Search se datorează parțial progreselor uriașe care au fost făcute în înțelegerea vorbirii umane cu algoritmi de învățare automată. Tehnologia a avansat acum până în punctul în care algoritmii Google pot înțelege vorbirea umană cu o precizie de 95%. Acesta este același nivel ca a unui om real.

Pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, oamenii devin tot mai confortabili în ceea ce privește utilizarea comenzilor vocale. Această tendință va forța companiile să își adapteze strategia de marketing SEO, PPC și conținut, astfel încât să se alinieze mai bine la căutarea vocală.

Algoritmii care „învață” și optimizează operațiunile de marketing

O componentă tot mai importantă pentru e-commerce și marketing este resursa de machine learning (ML) din AI. Algoritmii de căutare online deja se bazează pe ML pentru a furniza cele mai bune informații. Totodată, rețelele sociale se bazează pe ML pentru conținutul afișat fiecărui utilizator. Adopția acestei tehnologii accelerează și în e-commerce și marketing.

PPC este o componentă a marketingului digital care a cunoscut schimbări și creșteri incredibile în ultimele decenii. Pe măsură ce depinde mai mult de input-ul realizat de algoritmi, PPC-ul este mai personalizabil și permite specialiștilor în marketing să își atingă obiectivele cu o mai mare precizie.

Până recent, valoarea reală a ML și a AI în PPC a fost optimizarea procesului de licitare și de ajustare a ofertelor pentru a permite un avantaj competitiv mai mare. De asemenea, a făcut posibile cunoștințe vitale în testarea A / B a seturilor publicitare și în direcționarea cuvintelor cheie, sprijinind specialiștii în marketing în gestionarea campaniilor PPC mai eficiente și mai economice.

În plus, AI și ML permit raportarea automată, fluxurile de lucru dinamice și identificarea și analiza tendințelor concurenților, generând valoare și oferind informații în timp real care au un impact direct asupra succesului campaniilor de marketing PPC.

Obiectivul final al Machine Learning în marketing, inclusiv PPC, este îmbunătățirea rezultatelor. Un bun exemplu de tehnologie bazată pe AI / ML în PPC este Google Smart Campaigns. Agenții de publicitate au acces doar la puține data points, cum ar fi CTR, afișări și conversii, astfel că există foarte puțin control, vizibilitate sau transparență în campanie.

„Asistenți” pentru fiecare client în parte: cum pot fi folosiți chatboții în marketing

Un chatbot este, în esență, un sistem de inteligență artificială care interacționează activ cu utilizatorii prin vorbire, text sau mesaje. Tehnologia este deja folosită în rețele sociale, în sistemul bancar sau chiar în aplicații de mesagerie ca WhatsApp, Slack ori WeChat. Este momentul perfect să crească adopția în e-commerce, astfel încât clienții să primească mai rapid și mai eficient informații și suport.

Extinderea rapidă a Facebook Messenger a dat multor companii șansa de a ajunge mai bine la publicul vizat prin chatbots și API-uri și a devenit mai mult o necesitate în special în marketing. Acest val a fost determinat de ușurința accesibilității chatboților personalizabili. Totodată, folosirea acestui instrument duce la reducerea costurilor de operare pentru companii.

La nivel internațional e preconizată o creștere de 29,7% a pieței de chatboți între 2019 și 2024 (valoare de circa 9,4 miliarde euro în 2024).

Indiferent de zona de servicii, indiferent dacă este vorba de finanțe, servicii bancare sau orice alt domeniu, consumatorii doresc asistența non-stop. Din acest motiv, mai multe întreprinderi caută să dezvolte asistenți virtuali și chatboți pentru a se asigura că răspund întrebărilor clienților indiferent de oră sau zi.

În prezent, aproximativ 69% dintre clienți preferă chatboții față de agenții umani, deoarece pot oferi răspunsuri adecvate la întrebări foarte simple. Totodată, aproape 95% dintre consumatori cred că industria care va beneficia cel mai mult de chatboți este segmentul de servicii pentru clienți, iar 33% dintre consumatori ar prefera să utilizeze chatboți pentru a plasa comenzi și rezervări, printre altele.

În acest context, e important pentru business-urile locale să țină pasul cu evoluția domeniului și, pe cât posibil, să investească în tehnologiile și serviciile care pot aduce plus valoare clienților și companiei.

Optimized este agenție din România specializată în campanii PPC (Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, Bing Ads etc) pentru e-commerce.

