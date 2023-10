Un startup românesc de recomandări personalizate de coaching caută o finanțare de 300.000 EUR

Un startup românesc de recomandări personalizate de coaching lansat în 2022 anunță miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că vrea să obțină o investiție de 300.000 EUR pentru scalare internațională.

Startup-ul românesc de tehnologie theCoRD.ai oferă o soluție bazată pe inteligență artificială și a fost lansat cu o investiție inițială de aproape 300.000 EUR: 180.000 EUR din fonduri proprii și 120.000 EUR dintr-un grant oferit de Guvernul norvegian, în programul EEA Grants Norway 2014 - 2021, în cadrul SME Growth Programme Romania.

Investiția inițială în dezvoltarea soluției AI, de tip NLP (Natural Language Processing), a fost direcționată în R&D și a presupus antrenarea modelelor de AI și ML pe baza a peste 3.000 de ședințe online de echipă, adnotate de către profesioniști în team coaching, testarea și validarea produsului, potrivit startup-ului.

Startup-ul a fost fondat de Ruxandra Cord (Romania) și Mike Dinescu (SUA).

Ruxandra Cord este absolventă Maastricht School of Management și are experiență de peste 6 ani în coaching sistemic de echipă. Ea sprijină companiile remote pentru consolidarea echipelor răspândite global. Ruxandra Cord are o carieră de peste 15 ani în comunicare și managementul crizelor. Mike Dinescu are o experiență de peste 15 ani ca inginer software Full-Stack. El a lucrat și la companii ca Amazon, Motorola, GE Medical.

„theCoRD.ai este un proiect global ce poate fi adoptat de orice echipă remote vorbitoare de limbă engleză. Este un tool care va revoluționa colaborarea în echipe și fiecare interacțiune de până acum între theCoRD.ai și organizații, atât din mediul privat, cât și din cel academic, ne confirmă potențialul soluției”, spune Ruxandra Cord, cofondatoarea startup-ului.

Co-fondatoarea susține că peste 30 de companii s-au înrolat deja în public beta, și spune că startup-ul este „în discuții avansate pentru desemnarea principalului investitor al acestei runde”.

„Fondurile pe care le vom obține vor fi direcționate către expansiunea globală și perfecționarea produsului nostru”, a completat ea.

Soluția a fost dezvoltată de o echipă de peste 20 de specialiști, între care profesioniști în coaching de echipă, cercetători în inteligență artificială și Machine Learning și dezvoltatori de software. Startup-ul vrea să schimbe modul în care echipele remote colaborează în timpul întâlnirilor online, prin identificarea pattern-urilor în dinamica echipelor și prin recomandări de coaching personalizate. Astfel, utilizează algoritmi de învățare automată și analizează tiparele conversaționale ale angajaților din timpul întâlnirilor online ale echipei.

Startup-ul românesc este, în prezent, în discuții pentru a iniția o colaborare de durată cu un AI venture studio cu sediul în Oslo, Norvegia, care să servească drept divizie internă de cercetare și dezvoltare.