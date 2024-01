Un startup românesc de curierat anunță o investiție de 50.000 EUR și extinderea în mai multe orașe din România, în 2024

O platformă românească de servicii „last–mile delivery” anunță o investiție de 50.000 EUR din partea unei organizații non-profit care sprijină startup-urile din domeniul IT, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Platforma CautCurier.ro anunță o investiție de 50.000 EUR, bani prin care își propune să atingă următoarele obiective în anul 2024:

„ Investiția oferită de Make IT in Oradea reprezintă un moment de cotitură pentru CautCurier.ro și confirmă încrederea în viziunea noastră de a transforma modul în care oamenii experimentează serviciile de curierat în România. Ne dorim să fim prezenți în inimile a cât mai multor clienți și suntem hotărâți să creăm o rețea de livrare de încredere și accesibilă în România, înainte de a ne extinde către vest”, a declarat Cătălin Anghel, CEO CautCurier.ro.

„Sectorul de livrări este într-un proces profund de remodelare. Am putut observa încă din pandemie importanța și deficiențele acestuia. Credem că echipa CautCurier.ro va găsi modalități inovatoare prin care să facă experiența de livrare una adaptată nevoilor noastre actuale și viitoare. Prin investițiile și sprijinul nostru, dorim să contribuim la păstrarea, atragerea și creșterea startup-urilor inovative de tehnologie și să dezvoltăm Oradea într-o destinație totmai atractivă pentru fondatori și startup-uri”, a declarat David Achim, Director Executiv Make IT in Oradea.