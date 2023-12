Rețea de locuri de joacă pentru copii, cumpărată majoritar de un fond de investiții românesc susținut de UE

Un fond de investiții românesc, susținut de Uniunea Europeană, a cumpărat o participație majoritară într-o rețea de locuri de joacă pentru copii, prezentă în București, Constanța și Ploiești.

Black Sea Fund a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe, că a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni în firma Kids Element S.A. (Gymboland Group), care deține și operează spațiile de joacă indoor Gymboland și sălile de jocuri distractive Rematch. Grupul are în prezent o rețea de 13 locații în București, Constanța și Ploiești.

Valoarea achiziției este confidențială, dar, în general, Black Sea Fund face tranzacții de 4-8 milioane EUR.

În urma tranzacției, Gymboland urmează să-și dubleze numărul de spații în următorii 3 ani, să se extindă în afara României și să „introducă concepte inovatoare de divertisment și recreere pentru copii”.

Tranzacția, semnată în a doua jumătate a lunii noiembrie 2023, a implicat achiziția de acțiuni existente de la fondatori și o majorare de capital.

Gymboland este un brand lansat în 2009 de cuplul Adi și Lavi Shalom împreună cu Favi Stelian (foto). Ideea de a lansa Gymboland a fost a lui Lavi Shalom.

„Ideea de a crea centre de joacă pentru copii a apărut după ce am venit în România după mai mulți ani pe care Adi și cu mine i-am petrecut în SUA. La acel moment nu aveam copii, dar am observat această nevoie a pieței din România. Acum avem trei copii și ne dorim ca serviciile no-astre să răspundă cât mai bine dorințelor părinților și copiilor. Și, tocmai pentru că vrem să aducem în România cele mai noi idei, strategii și servicii, în fiecare an mergem la cele importante evenimente și expoziții de divertisment din lume, în special în SUA și Europa”, a adăugat Lavi Shalom cofondator Kids Element S.A.