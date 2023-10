Idee de afacere în România cu o investiție de 250.000 EUR: Platformă de servicii pentru întreținerea casei

O româncă a lansat un startup care dezvoltă o aplicație de servicii pentru întreținerea locuinței, cu o investiție de 250.000 EUR.

Startup-ul Artful Living, deținut de antreprenoarea Corina Olaru (foto), susține că dezvoltă o aplicație de servicii domestice la cerere, la standarde de 5 stele. Aplicația a fost concepută de o echipă de profesioniști în tehnologie, business și ospitalitate.

Corina Olaru este antreprenor și designer, cu background de fotograf în industria modei şi în publicitate.

Artful Living listează, în prezent, 40 de furnizori pentru întreținerea locuinței și de îngrijire personală. Până la finalul anului, startup-ul estimează că aplicația va depăși 60 de furnizori din diverse domenii și va avea peste 10.000 de utilizatori activi.

Aplicația înrolează ansamblurile rezidențiale cu serviciile specifice cărora li se adaugă serviciile core ale platformei. Pe lângă comunicarea directă cu administratorul locației sau dezvoltatorul imobiliar, aplicația oferă acces la un număr de servicii la domiciliu.

„Artful Living definește dimensiunea digitală a ansamblului rezidențal, devenind un companion day by day al comunității. Pe de-o parte, adresăm utilizatorii care doresc să solicite servicii la domiciliu, eliminând efortul căutării furnizorilor de încredere, pe de altă parte, putem deservi dezvoltatorii și administratorii proiectelor rezidențiale în scopul de a facilita accesul locatarilor la servicii. Lansăm aplicația Artful Living cu obiectivul de a stabili un standard de calitate în piața serviciilor la cerere din România și ne propunem să devenim un one stop App în materie de servicii premium at home on demand”, spune Corina Olaru, owner Artful Living.