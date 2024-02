FOTO Obiecte lucrate manual. O tânără din Buzău și-a făcut o mică afacere inspirată de o postare pe Instagram

O tânără din Buzău a transformat pasiunea ei pentru artă și produse lucrate manual într-o mică afacere. Alexandra Maria Bugheciu sau Alle Mar, cum o cunosc urmăritorii ei de pe rețelele sociale, realizează căni, linguri, broșe și alte accesorii handmade care au ajuns să fie achiziționate de oameni din toată Europa.

Lunile februarie și martie sunt poate cele mai pline pentru micii antreprenori români de produse lucrate manual. Mulți se pregătesc din timp pentru Ziua Îndrăgostiților și Dragobete (14 și 24 Februarie) și Mărțișor și Ziua Femeii (1 și 8 Martie). Cu această ocazie, StartupCafe.ro a stat de vorbă cu o tânără artistă care creează și vinde astfel de obiecte.

Alexandra Bugheciu (25 de ani) și-a creat acum 4 ani un cont de Instagram și a găsit acolo o postare cu o cană handmade care i-a atras atenția.

„Totul a început atunci când am devenit mămică, altfel nu cred că se lipea treaba asta de mine. Am pornit mai întâi cu căni perzonalizate din cristale, cred că am lucrat în jur de un an cu așa ceva. Apoi nu m-am mai regăsit în asta și am zis „hai să caut altceva”, să încerc altceva. Mi-am creat un cont de Instagram, fiindcă toată lumea avea Instagram, numai eu nu și mi-a apărut la secțiune aceea de „explore” o cănița ca cele pe care le fac eu în prezent. Când le-am văzut, mi s-au părut wow și am zis că trebuie să le încerc și eu. M-am interesat despre ce material este vorba. Tipa respectivă, care realiza cana, era din Germania, nu se pupa ceea ce căutam eu cu ceea ce făcea ea”, explică Alexandra Bugheciu într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

S-a documentat, și-a comandat produsele necesare pentru realizarea cănilor și a trecut la treabă.

„Imediat cum am primit comanda am început. Am stricat, am refăcut, am spart. Pe toate le-am făcut până am realizat prima cană. Ideea a fost că nu am abandonat, iar acum am ajuns la nivelul la care voiam să ajung inițial”, ne spune Alexandra.

Și-a înființat un PFA și a început să posteze pe Instagram, unde are acum peste 28.000 de urmăritori, dar este activă și pe Facebook, dar și pe TikTok, unde o urmăresc 18.000 de persoane.

„Se spune că dacă postezi des pe Instagram, atunci este super ok. Dar îmi este greu să postez zilnic. Fac o postare și la trei zile. Și mai postez pe story. Acolo dacă pui un sondaj, atunci vin urmăritori și nici nu știu de unde apar” - Alexandra Bugheciu.

Pe TikTok nu intră des, dar uneori postează videoclipuri de un minut în care explică procesul de realizare a produselor sale. Pentru un singur videoclip de acest tip spune că muncește și 5 ore. „Intru să mai distribui, că mai vin persoane și de acolo (n.r. de pe TikTok). Una este Instagram, alta este TikTok-ul”.