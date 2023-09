O companie IT clujeană vrea să producă drone. Investiție de peste 500.000 EUR

O firmă IT înființată la Cluj-Napoca anunță joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că investește peste 500.000 EUR în producția de drone.

Dronele produse de firma IT Oves Enterprise ar putea fi folosite pentru a livra produse medicale în zone ostile, pentru monitorizarea prin camere și senzori termici sau pentru folosirea ca releu de transmis date, în cazul în care nu există rețea.

Totodată, acestea ar putea avea și utilitate militară și ar putea îndeplini sarcini precum detecția și maparea digitală a minelor aflate în pământ, detecția pericolelor bio-chimice prin senzori sau neutralizarea altor drone militare.

Primul model de dronă este deja disponibil. Acesta a fost fabricat în parteneriat cu o companie din Regatul Unit.

Drona poate zbura și în condiții de defecțiune ale unui motor, rotor sau a bateriei, și poate reveni în siguranță la bază, cu senzorii și datele acumulate intacte, susține firma IT.

În plus, modelul are motoare, rotoare și baterii redundante, este rezistent și are protecție de securitate cibernetică, mai spune Oves.

„Am început, acum 1 an, să investim în diferite produse soft și nu numai, iar în acest moment lucrăm la 10 produse, multe fiind pe segmentul de drone: fie construcția efectivă de drone, de la zero, fie soft pentru drone. Aici avem produse pe care le construim atât în regie proprie, cât și cu parteneri. Un parteneriat puternic l-am încheiat, spre exemplu, cu o companie din UK, alături de care am construit mai multe drone foarte complexe, care au întrebuințări atât militare, cât și comerciale”, spune Mihai Filip, CEO Oves Enterprise.

Oves Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, înființată în 2015 la Cluj-Napoca. Începând cu anul 2019, compania oferă și servicii mai complexe de dezvoltare de software pentru proiecte din zona automotive, comerț online, fintech, telecom și instituții guvernamentale internaționale și altele.

Firma cu peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite și SUA are în plan ca din 2024 să înceapă producția de drone într-o fabrică de lângă București.