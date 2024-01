5 to go vrea să mai deschidă aproape 150 de cafenele și aplicație proprie, în 2024

Lanțul românesc de cafenele 5 to go, lansat de antreprenorii Radu Savopol și Lucian Bădilă, a depășit în anul 2023 borna de 500 de unități deschise în România, inclusiv prin intermediul antreprenorilor francizați, iar în 2024 țintește să ajungă la un total de 650 de cafenele.

Într-un comunicat transmis publicației StartupCafe, 5 to go spune că vânzările au ajuns la 40 de milioane de euro în anul 2023, iar pentru 2024 își propune o creștere cu 25%, până la nivelul de 50 de milioane de euro.

„Rezultatele obținute în ultimul trimestru al anului 2023, când am înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de peste 50% comparativ cu anul precedent, au depășit estimările noastre și au impulsionat planificarea pentru perioada următoare și stabilirea de obiective noi, în concordanță cu ritmul de dezvoltare pe care ne propunem să îl menținem. Anul abia a început și deja avem planificate 25 de deschideri de noi locații și 8 renovări, doar pentru lunile ianuarie-februarie. Lucrurile avansează constant la nivel local, practic o nouă locație 5 to go se deschide în România la fiecare 2 zile lucrătoare. Totodată, ne dorim și credem că avem șanse reale de a avansa anul acesta pe locul 7 în topul european al lanțurilor de cafenele, în creștere de pe locul 9 unde ne situăm acum”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

TOP orașe cu 5 to go

Conform planificării actuale, 5 to go va depăși numărul de 600 de cafenele, dintre care:

50% în București,

urmat de Brașov (30 cafenele)

și Cluj (15 cafenele).

Dacă în 2023 harta 5 to go număra 110 orașe cu cel puțin o cafenea deschisă, în 2024 expansiunea vizează cel puțin 40 orașe noi.

La nivel internațional, în plan este lansarea pe piața din Slovacia, atingerea bornei de 10 cafenele în Ungaria și implementarea unui proiect pilot pe piața din Bulgaria.

În ceea ce privește divizia de retail, noi produse marca 5 to go sunt analizate pentru a fi lansate în acest an.

În 2024, direcțiile de dezvoltare vizează îmbunătățirea mediei de bon, care va trece de 15 lei în lunile următoare, creșterea traficului în cafenele și dezvoltarea de produse private label dedicate segmentului retail. „Consolidarea gamei și listarea în noi rețele, alături de dezvoltarea echipei ce gestionează acest segment de retail pot aduce pentru grupul 5 to go o creștere de 10 ori a cifrei de afaceri pe acest segment în următorii 5 ani, atingând un potențial estimat la 20 de milioane de euro” - crede compania fondată în anul 2015.

Aplicația 5 to go se va lansa în prima jumătate a anului 2024

Aplicația 5 to go este gata de lansare în proporție de 90% și va fi disponibilă în această primăvară, pentru a facilita accesul în universul brandului și experiențele pozitive de consum.