Achiziție de 4,9 miliarde dolari în gaming: O companie controlată de arabi cumpără un dezvoltator american de jocuri

Compania de gaming și e-sports Savvy Games Group, deținută de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF), intenționează să cumpere dezvoltatorul american de jocuri pentru mobil Scopely, la un preț de 4,9 miliarde de dolari, sub valoarea estimată anterior.

Savvy a semnat un acord pentru a cumpăra Scopely, dar tranzacția este condiționată de aprobări ale organismelor de reglementare.

Deși mare, prețul convenit pentru achiziție este sub valoarea estimată pe care Scopely o avea în anul 2021, de 5,4 miliarde de dolari, când firma a cumpărat GSN Games, pentru 1 miliard de dolari, de la Sony Pictures Entertainment, potrivit Variety.

Deschisă în anul 2012, de Walter Driver, Ankur Bulsara, Eytan Elbaz și Eric Futoran, compania californiană Scopely este cunoscută pentru jocuri ca Star Trek Fleet Command, WWE Champions, The Walking Dead: Road to Survival, Wheel of Fortune: Free Play.