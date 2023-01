LISTA 2023: Zece surse de finanțare pentru mici afaceri, în România

Antreprenorii români vor avea la dispoziție în anul 2023 o serie întreagă de linii de finanțare pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), din fonduri europene, de la bugetul de stat sau de la bancă.

Pe fonduri UE, în 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) susține că va lansa „peste 200 de apeluri de proiecte, în valoare de 20 miliarde euro aferente perioadei de programare 2021–2027 în cadrul celor 16 programe operaționale aprobate de către Comisia Europeană”, pentru beneficiari privați și publici. Mai sunt și banii europeni prin PNRR, la care se adaugă granturile de la bugetul de stat, prin Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care au fost prinse deja în Legea bugetului de stat pe 2023.

Perioada de depunere a proiectelor în sistemul electronic PNRR este 01.02.2023, ora 10.00 - 31.03.2023, ora 24:00, conform calendarului estimativ.

Ghidul solicitantului poate fi descărcat de AICI, de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Programul de Digitalizare a IMM non-IT este destinat microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii din România. Acestea pot obține granturi de câte 20.000-100.000 de euro pentru a își digitaliza activitatea. Antreprenorii vor putea cumpăra computere și alte echipamente IT, softuri, servicii cloud, cursuri IT pentru angajați etc.

Bugetul total al apelului de proiecte este de 347,5 milioane euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Tot din PNRR, urmează să se aloce un buget de 150 de milioane de euro pentru ajutoare destinate IMM-urilor IT.

Din acești bani vor fi acordate granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantica, internetul obiectelor, securitatea cibernetică).

Înscrierile se vor face tot pe portalul de aplicare la PNRR, dar deocamdată MIPE nu a lansat ghidul solicitantului și nu a anunțat o perioadă de înscrieri pentru firmele IT.

Perioada orientativă de înscrieri în sistemul PNRR: 27.02.2023, ora 10.00 - 27.05.2023, ora 24:00 - „primul venit, primul servit”.

Descarcă draftul de Ghid al solicitantului, emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prin schema “Listarea la bursă a întreprinderilor”, firmele vor putea primi granturi pentru a-și acoperi anumite cheltuieli cu procedura de listare pe Bursa bucureșteană:

Din acești bani, se vor asigura două tipuri de granturi astfel:

4% din valoarea ofertei de listare pentru întreprinderi listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București, până la valoarea maximă eligibilă de 25.000 euro. Piața AeRO este destinată IMM-urilor.

3,5% din valoarea ofertei publice inițiale primare pentru întreprinderi listate pe Piața Principală administrată de Bursa de Valori București, până la valoarea maximă eligibilă de 200.000 euro. Aici vor putea intra la finanțare și companii mari.

La fel ca în perioada de programare precedentă, când microîntreprinderile au putut să obțină granturi de până la 200.000 EUR prin Programul Operațional Regional (POR 2.1-micro), și în 2023 vor fi astfel de oportunități de finanțare din noile fonduri europene 2021-2027. Diferența este că acum sunt 8 programe regionale, câte unul pe fiecare regiune, gestionate de câte o autoritate de management.

Prima care a publicat un draft de schemă de grant pentru microîntreprinderi este Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Vest. Bugetul total al acestei linii de finanțare va fi de 20 de milioane de euro. Vor putea fi finanțate cel puțin 100 de firme din cele 4 județe eligibile: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin.

Din acești bani, microîntreprinderile care fac investiții în mediul urban vor putea atrage unu dintre cele două tipuri de granturi dispononibile:

30.000- 200.000 EUR pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

30.000- 60.000 EUR pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

Antreprenorii vor trebui să participe și ei la cheltuielile eligibile cu cofinanțare între 10 și 24%, în funcție de județ.

Ghidul final ar urma să se publice oficial în martie 2023, pe site-ul ADR Vest, iar apoi se va putea deschide apelul de proiecte în sistemul MySMIS2021 (care ar trebui să fie realizat de STS până atunci).

Pentru restul județelor țării, urmează să vedem ce și când ne pregătesc celelalte ADR-uri.

Prin Programul Tranziție Justă 2021-2027, vor fi alocați 700 de milioane de euro pentru 2 apeluri de proiecte destinate startup-urilor, microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii, potrivit oficialilor MIPE.

Cele două apeluri vor consta în granturi de două tipuri:

granturi de câte 200.000-2 milioane de euro.

granturi de câte 2-5 milioane euro.

Fondurile sunt destinate unui număr de 6 județe miniere și industriale, afectate de măsurile de reducere a activităților poluante: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

În ianuarie 2023 ar urma să se lanseze ghidurile în dezbatere, iar în aprilie să fie deschisă depunerea proiectelor.

Programul național multianual de microindustrializare are alocat un buget complet de 85.000.000 lei credite de angajament și 85.000.000 lei credite bugetare.

Bugetul permite lansarea înscrierilor, selecția, contractarea și plata câștigătorilor.

Prin Programul microindustrializare, ar urma să se acorde fonduri nerambursabile de la bugetul de stat în valoare maximă de 100.000 de euro fiecare pentru mici făbricuțe. Și în 2022, programul a fost bugetat, dar nu s-a lansat.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) este instituția care ar trebui să lanseze programul. Procedura cu toate regulile programului trebuie să se publice pe site-ul MAT și apoi înscrierile se vor lansa cel mai probabil pe portalul de Granturi IMM Recover.

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață are și el alocat buget complet pe anul 2023: 74.500.000 lei credite de angajament și 74.500.000 lei credite bugetare.

Bugetul permite lansarea înscrierilor, selecția, contractarea și plata câștigătorilor. Și acest program a fost bugetat și în 2022, dar nu s-a lansat

Prin Programul Comerț-Servicii, IMM-urile românești cu experiență deja pe piață ar putea obține fonduri nerambursabile de la stat de până la 50.000 EUR fiecare.

Tot MAT ar trebui să publice pe site-ul său procedura de implementare, pentru ca apoi înscrierile să se facă pe portalul de Granturi IMM Recover.

Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării si promovării brandurilor sectoriale - Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice - are asigurat în anul 2023 un buget de15.000.000 lei.

Schema de ajutoare de minimis este destinată operatorilor economici, în vederea modernizării si dezvoltării stațiunilor balneare si balneoclimatice: investiții în infrastructura turistica, balneară, culturală, sportivă și de agrement, și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA.

Proiectul de schemă a fost făcut în 2022, dar finanțarea nu s-a mai deschis. Pe hârtie erau prevăzute ajutoare de minimis de maximum 200.000 de euro fiecare, cu intensitate de până la 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Tot MAT ar trebui să lanseze procedura și sesiunea de înscrieri.

Pe lângă fondurile nerambursabile din programele publice, afacerile mici au la dispoziție și credite de la bănci private.

Firmele mici pot obține împrumuturi bancare de maximum 200.000 de lei fiecare de la BT Mic, companie din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania, destinată creditării micilor afaceri. Firmele solicitante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care vechimea de cel puțin 3 luni de activitate. Creditele sunt acordate cu garanții publice, prin programul EaSI al Uniunii Europene. Se aplică online, pe site-ul BT Mic.

Startup-urile și firmele mici și mijlocii românești se vor putea finanța și prin runde de investiții atrase de la fonduri de venture capital, în schimbul unor acțiuni. Încă din 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Fondul European de Investiții au lansat o cerere de oferte prin care pun la bătaie fonduri UE de 400 de milioane de euro pentru a capitaliza circa 20 de fonduri private de investiții.

Din 2023 deja fondurile de investiții ar trebui selectate, pentru a putea să înceapă să acorde finanțări de capital de risc afacerilor românești. Până în anul 2026 vor putea acorda aceste investiții, deci mult timp nu mai este și deja din 2023 ar trebui să apară primele fonduri pe piață, cu banii din PNRR.

Cu finanțarea PNRR de 400 de milioane de euro plus contribuții de la investitori privați, cele 20 de fonduri de investiții vor acorda runde de investiții unui număr de 100 de startup-uri românești și alte firme: