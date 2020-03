Procedura pentru șomaj tehnic plătit de stat, pe OUG 30, ca urmare a pandemiei coronavirus COVID-19

Din informațiile oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și din actele normative în vigoare, StartupCafe.ro a schițat o procedură care ar urma să fie efectuată de firmele românești care își trimit angajații în șomaj tehnic cu plata indemnizației de la stat.

Conform ANOFM, firmele vor depune documentele necesare acordării șomajului tehnic la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și a municipiului București, pe e-mail, la adresa dedicată fiecărui județ.

Fiecare e-mail are ca ID numele județului (ex: brasov@anofm.gov.ro). În cazul județelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărțite prin cratimă (ex: Caras-Severin@anofm.gov.ro ).

Potrivit Orodnanței de urgență a Guvernului (OUG) 30/2020, sunt 2 categorii de firme care vor beneficia de plata indemnizațiilor de șomaj tehnic:

1. Firmele care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate.

Aceste firme vor trebui să-și scoată certificatul de situații de urgență de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. În perioada imediat următoare, Ministerul Economiei trebuie să emită un ordin prin care va stabili procedura de eliberare a certificatului de situații de urgență (CSU).

„Procedura de eliberare a certificatului stării de urgență se va face online. Ministerul Economiei va pune la dispozție o platformă online, iar procedura va fi foarte rapidă. Firmele vor bifa anumite câmpuri în platformă, nu se va analiza, nu va fi birocrație”, a declarat, marți, pentru StartupCafe.ro, Victor Picu, președintele ANOFM.

Firmele din această categorie (cele cu activitatea închisă direct de autorități) vor trimite pe e-mail la agențiile județene de ocupare a forței de muncă (AJOFM), respectiv agenția București, o cerere-tip care se regăsește la anexa 1 a OUG 30/2020, împreună cu certificatul de situație de urgență (CSU) și cu lista angajaților trimiși în șomaj tehnic (anexa 3 la OUG 30/2020, completată cu datele din fiecare firmă).

2. A doua categorie de firme este cea a celor care își trec angajații în șomaj tehnic pentru că reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Acești angajatori pot beneficia de plata indemnizației de șomaj tehnic pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020.

Aceste firme vor trebui să dea direct la ANOFM o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Firmele din a doua categorie (cele care și-au diminuat activitatea ca urmare a situației economice cauzate de pandemia de coronavirus COVID-19) vor trimite tot la agențiile județene de ocupare a forței de muncă (AJOFM), respectiv agenția București, în raza căreia își au sediul social, o cerere-tip care se regăsește la anexa 2 a OUG 30/2020.

La aceasta anexează acea declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații. Modelul declarației pe propria se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene.

De asemenea, anexează și lista (anexa 3 la OUG 30/2020) cu angajații trimiși în șomaj tehnic, cu salariile pe care le aveau aceștia la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență 30.

Toate documentele trimise la agențiile de ocuparea forței de muncă trebuie asumate de reprezentantul legal al firmei.

Firmele (ambele categorii) vor trimite pe e-mail, la agenții, cererile pentru plata șomajului tehnic împreună cu celelalte două documente anexate începând de la 1 aprilie 2020. „Cererile se depun din aprilie, pentru că angajatorul plătește șomajul tehnic angajatului în luna aprilie pentru martie. Până atunci va fi gata și procedura de eliberare a certificatului de situație de urgență”, a explicat, pentru StartupCafe.ro, Victor Picu.

El a menționat că firmele nu vor avea nevoie neapărat de semnătură electronică pentru aceste documente trimise la agenții. „Nu este nevoie de semnătură electronică, pentru că nu toți angajatorii au semnătură electronică. Vor semna declarația olograf, vor face un PDF și îl vor încărca pe email”, a declarat șeful ANOFM.

În acest moment, starea de urgență este stabilită pentru 16 martie-15 aprilie 2020. Firmele vor beneficia de plata indemnizației de șomaj tehnic doar pentru perioada stării de urgență. prin urmare, pentru a doua jumătate a lunii martie vor primi banii de la ANOFM în aprilie pentru a plăti angajații trimiși în șomaj tehnic. De asemenea, pentru luna aprilie, plata ar urma să se efectueze în luna mai.

Firmele vor fi plătite de stat din bugetul asigurărilor pentru șomaj în cel mult 30 de zile de la trimiterea documentelor, conform OUG 30/2020. Mai departe firma va plăti angajații trimiși în șomaj tehnic.

Cât este indemnizația de șomaj tehnic plătită de stat

Cuantumul indemnizației de șomaj tehnic este de 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu.

Pe anul 2020, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația nu poate depăși 4.071 de lei brut, adică 2.381 de lei net (în anul 2020).

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Mai departe, firma este cea care virează la stat aceste taxe. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

La indemnizația pentru șomajul tehnic nu se calculează și nu se plătește și contribuția asigurătoare pentru muncă (cei 2,25% din salariul brut, contribuție pe partea angajatorului, în cazul salariilor).

Mai departe, ANOFM va recupera aceste cheltuieli (cea mai mare parte) din fonduri europene, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU). Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat, pentru StartupCafe.ro, că în acest moment are la dispoziție 300 de milioane de euro (aproape 1,5 miliarde de lei) pentru subvenționarea șomajului tehnic.

De la izbucnirea crizei coronavirus COVID-19, sunt suspendate în acest moment circa 262.000 de contracte de muncă, în România, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pentru Cursdeguvernare.ro. Suspendarea contractelor de muncă poate fi efectuată și din alte motive decât șomajul tehnic, deci momentan nu se poate spune cu certitudine câte indemnizații va plăti statul pentru șomajul tehnic.

„Din păcate multe firme au făcut disponibilizări, nu și-au trimis angajații în șomaj tehnic. Pentru șomaj tehnic, eu cred că în perioada următoare se vor face mai multe suspendări de contracte de muncă decât s-au făcut până acum din acest motiv”, a comentat, pentru StartupCafe.ro, șeful ANOFM.

Angajații disponibilizați de firme intră în alt sistem, ei trebuind să facă personal demersuri la agențiile de ocuparea forței de muncă de care aparțin pentru a obține ajutorul de șomaj. Și în cazul lor, demersurile se vor putea face tot online, a dat asigurări președintele ANOFM, Victor Picu.