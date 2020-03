Patroni de restaurante: Vom respecta toate indicațiile primite

Patronii de restaurante, baruri, cafenele și alte localuri, membri ai organizației Hora Romania, se declară mulțumiți de deciziile luate de autorități pentru sprijinirea acestor firme, în contextul măsurilor impuse pentru limitarea extinderii epidemiei de coronavirus COVID-19.

Localurile din România au fost închise de autorități, însă pot livra la domiciliu în continuare. „Întrucat partea de livrări la domiciliu este serviciul pe care restaurantele îl pot pune în continuare la dispoziția consumatorilor în aceste moment, suntem conștienți de implicațiile pandemiei și vom respecta toate indicațiile primite pentru ca acest proces să se desfășoare în siguranță”, spune, vineri, patronatul industriei Horeca, Hora Romania, într-un comunicat oficial.

Comunicatul oficial Hora România, semnat de președintele său, Daniel Mischie:

In linie cu misiunea ei, de reprezentant al industriei Horeca, Hora Romania a initiat inca de saptamana trecuta o serie de demersuri si dialoguri cu autoritatile menite a veni in intampinarea problemelor cu care se confrunta industria acum, ca urmare a pandemiei cu Covid-19.

Consideram ca parteneriatul cu decidentii a functionat si dorim sa multumim pe aceasta cale autoritatilor care au fost deschise la dialog.

Apreciem hotaririle luate de guvern care vin in ajutorul nostru si vom aplica toate masurile legale necesare pentru ca industria sa depaseasca acest moment dificil pentru toti.

Intrucat partea de livrari la domiciliu este serviciul pe care restaurantele il pot pune in continuare la dispozitia consumatorilor in aceste moment, suntem constienti de implicatiile pandemiei si vom respecta toate indicatiile primite pentru ca acest proces sa se desfasoare in siguranta.

Suntem increzatori si stim ca printr-un efort comun comunitatea noastra va rezista.

Hora Romania va continua sa fie aproape de membrii sai si de comunitatea Horeca ale carei interese le urmareste si promoveaza.

Organizatia HORA este autoritatea reprezentativă a industriei ospitalității românești, ce are misiunea de a susține și de a promova interesele și valorile comune ale membrilor săi, pe plan național și internațional.