Aproape 8700 de firme, înființate cu fondurile europene din programele Start-Up Plus și Diaspora Start-Up

Antreprenori români au înființat aproape 8700 de firme cu ajutorul fondurilor europene acordate prin schemele de finanțare România Start-Up Plus și Diaspora Start-Up, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Potrivit Mediafax, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a făcut, luni, bilanțul celor două scheme de finanțare:

„Prin România Start-Up Plus au fost create 7.656 IMM-uri și au fost înființate 8.700 locuri de muncă. În cadrul apelului România Start Up Plus, beneficiarii de granturi au investit banii europeni în activități recreative și distractive, activități fotografice, întreținerea si repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor de patiserie.

Din totalul proiectelor depuse, 35 au fost aprobate la finanțare. Valoarea acestora a fost de 85 599 576 euro. Pentru 32 dintre proiecte au fost încheiate contracte de finanțare, în valoare de 75 350 296 euro, reprezentând, în final, 251% procent de contractare, deci o supracontractare de 151% din alocarea apelului. Prin Diaspora Start-Up au fost create 1.026 IMM-uri și au fost înființate 2.463 locuri de muncă.