Antreprenorii români au încheiat anul 2021 cu ochii pe fondurile europene

Antreprenorii români au încheiat anul 2021 cu ochii urmărind cu interes fondurile europene, potrivit datelor de trafic pe internet din luna decembrie, conform Similar Web, un instrument de analiză a performanței site-urilor.

Site-ul oficial al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, mfe.gov.ro, a primit în luna decembrie 2021 un număr de 81.640 de vizite, în creștere ușoară, cu 3,38% peste noiembrie, conform Similar Web.

Dacă ne uităm la traficul provenit de pe dispozitive desktop (date oferite gratuit de Similar Web), 55%,4% dintre vizitatori au găsit pe Google (și alte motoare de căutare) site-ul MIPE, iar 37,5% au intrat direct pe site. De asemenea, 2,67% dintre vizitele primite de mfe.gov.ro au fost trimise de alte site-uri, care au publicat link-uri către portalul oficial al MIPE. Pe primul loc în rândul acestor site-uri de referință, care au trimis antreprenorii la pagina oficială a MIPE, este StartupCafe.ro, publicația noastră de antreprenoriat. Conform datelor Similar Web pentru desktop, 74,29% din traficul de pe site-urile de referință primit de mfe.gov.ro a provenit de la StartupCafe.ro, în decembrie 2021.

Antreprenorii români nu sunt atenți doar la oportunitățile de a atrage fonduri, ci și la banii pe care îi plătesc statului ca taxe și impozite. Așa se face că site-ul oficial al ANAF a primit în decembrie 2021 un număr de 1,06 milioane de vizite, în creștere cu 7,65% față de noiembrie.

Conform datelor Similar Web pentru traficul de pe computere, mai mult de jumătate dintre vizitele primite de anaf.ro (51,53) provin din căutări Google (și alte motoare de căutare), iar 39,87% au fost efectuate direct pe site-ul Fiscului. Un procentaj de 5,03% din vizitele primite de portalul oficial al ANAF provin de la diverse site-uri de referință. Aici StartupCafe.ro este pe locul al cincilea în topul site-urilor de pe care vizitatorii au ales să acceseze portalul oficial al ANAF, să vadă acolo diverse noutăți fiscale. Potrivit datelor de trafic pentru desktop, 2,56% dintre vizitele primite de anaf.ro de la alte site-uri provin de pe StartupCafe.ro.

În decembrie 2021, site-ul nostru dedicat antreprenorilor, StartupCafe.ro, a primit 630.713 vizite, în creștere cu 8,4% față de luna noiembrie, potrivit datelor de pe Similar Web.

Similar Web este o platformă de analiză de trafic pe internet, folosită inclusiv de către marketerii din România pentru a compara rezultatele site-urilor. Platforma a fost fondată în anul 2007, în Israel, de către Or Offer și Nir Cohen. În prezent, are sedii la Tel Aviv, New York și Londra. Compania oferă servicii în sistem freemium - unele servicii pot fi utilizate gratuit, dar profesioniștii plătesc pentru analize de trafic online mai avansate.

SimilarWeb a obținut investiții totale de 240 de milioane de dolari. Printre primii săi investitori se numără și fondul sud-african Naspers, care deține cele mai mari afaceri online din România: eMag, Olx, Autovit.ro, PayU România și altele. În anul 2014, Naspers a condus o rundă de investiții de serie C în valoare de 18 milioane de dolari în platforma de analiză de trafic online.