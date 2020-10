Finanțare de 120 milioane dolari pentru SimilarWeb, platformă prin care compari traficul de pe site-uri

SimilarWeb, o platformă folosită inclusiv de marketerii din România pentru compararea cifrelor de trafic obținute de diverse site-uri, a primit marți o nouă rundă de finanțare, de 120 de milioane de dolari, din partea unor fonduri de investiții.

Runda de investiții este condusă de fondurile ION Crossover Partners și Viola Growth, a anunțat SimilarWeb într-un comunicat.

Platforma de market intelligence spune că va folosi banii pentru „accelerera planurilor sale agresive de creștere”, popularizarea mărcii și extinderea afacerii prin noi achiziții și fuziuni cu alte companii.

Astfel, SimilarWeb ajunge la investiții totale de 240 de milioane de dolari. Printre primii săi investitori se numără și fondul sud-african Naspers, care deține cele mai mari afaceri online din România: eMag, Olx, Autovit.ro, PayU România și altele. În anul 2014, Naspers a condus o rundă de investiții de serie C în valoare de 18 milioane de dolari în platforma de analiză de trafic online.

SimilarWeb a fost fondată în anul 2007, în Israel, de Or Offer și Nir Cohen. În prezent, are sedii la Tel Aviv, New York și Londra. Platforma oferă servicii în sistem freemium - unele servicii pot fi utilizate gratuit, dar profesioniștii plătesc pentru analize de trafic online mai avansate.

Potrivit datelor de pe SimilarWeb, StartupCafe.ro a avut circa 730.000 de vizite în luna septembrie 2020.