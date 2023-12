Românii vor cheltui între 500 și 1.000 lei pentru masa de Crăciun, în 2023 (hypermarket online)

Se așteaptă ca românii să dea până la 1.000 lei pe coșul de cumpărături pentru masa de Crăciun, iar produsele cele mai căutate pe un hypermarket online sunt carnea de porc, cozonacul și vinul spumant, potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Hypermarketul online Freshful by eMAG estimează o dublare a vânzărilor pentru produsele alimentare, mai exact până la 5.000 de comenzi pe zi.

„Am observat că oamenii preferă să facă cumpărăturile de sărbători prin două comenzi: una principală și atent planificată, cu o valoare mare, în care includ cele mai multe dintre produsele necesare, și o a doua, care vine în completare cu produse mai puține, în special cele proaspete. Pentru că ne așteptăm la un vârf de până la 5.000 de comenzi pe zi, am crescut echipa cu 100 de colegi noi astfel încât produsele să ajungă simplu și rapid pe mesele clienților noștri”, a declarat Andrei Popescu, General Manager Freshful by eMAG.