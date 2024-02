Magazinul online Elefant.ro și-a a inițiat procedura de insolvență, după eșecul vânzării către evoMAG

Magazinul online Elefant.ro, controlat de antreprenorul Ion Sturza, a depus la Tribunalului București cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenței, exprimandu-și intenția de a propune un plan de reorganizare, după ce, anul trecut, a eșuat vânzarea business-ului către platforma românească de e-commerce evoMAG.

„Elefant Online S.A. (in continuare ”Societatea”), informeaza investitorii cu privire la introducerea de catre Societate pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila a cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei in cadrul dosarului nr. 3073/3/2024, exprimandu-si intentia de a propune un plan de reorganizare, in termenul prevazut de lege, cu mentinerea dreptului Societatii de administrare a propriei activitati” - a anunțat, miercuri, 31 ianuarie 2024, compania, într-un comunicat publicat la Bursa de Valori București.