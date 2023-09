Compania IT clujeană AROBS, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București

Compania clujeană AROBS Transilvania Software, fondată de antreprenorul Voicu Oprean, a debutat, luni, 25 septembrie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul bursier AROBS, ca urmare a transferului de pe piata AeRO.

Compania IT clujeană prezentă pe piața de capital din 2021, avea, la momentul transferului, o capitalizare de 948 milioane lei.

AROBS, fondată în 1998 la Cluj-Napoca, are o echipă de peste 1.200 de experți și este prezentă cu birourile sale în 10 țări din Europa, America și Asia.

„În anul în care aniversăm 25 de ani de la înființare, debutul tranzacționării acțiunilor AROBS pe Piața Principală a BVB reprezintă un pas semnificativ în misiunea noastră de a deveni unul dintre jucătorii importanți pe piața globală de servicii și produse IT, pornit de la Cluj. Suntem mândri că în cei aproape doi ani de activitate pe piața de capital am crescut accelerat, atât organic, cât și prin realizarea a nouă tranzacții de M&A. În această perioadă, am achiziționat companii care operează în aceeași industrie și care aduc valoare adăugată prin consolidarea și extinderea domeniilor de expertiză și a amprentei geografice a AROBS. În ceea ce privește planurile de viitor pe piața de capital, vom continua creșterea accelerată pe care am inclus-o în strategie, vizăm intrarea în indicii locali și regionali, precum și atragerea de investitori instituționali prin realizarea unei majorări de capital, Suntem mândri de ceea ce am realizat până acum, dar suntem și mai entuziasmați de ceea ce ne rezervă viitorul. Mulțumesc investitorilor pentru încrederea acordată, de asemenea, mulțumirile mele se îndreaptă către colegii mei, cei care au contribuit la succesul de astăzi și partenerilor și clienților. Nu ne oprim aici”, a spus Voicu Oprean, Fondator și CEO al AROBS.

„AROBS Transilvania Software a venit la Bursa de Valori București la finalul anului 2021, ca urmare a celui mai mare plasament privat de acțiuni realizat pe piața AeRO, în cadrul căruia a atras suma de 74,2 milioane de lei de la investitori. În cei 25 de ani de activitate, AROBS, reprezentând un sector dinamic al economiei noastre, a atins o serie de performanțe notabile și ne bucurăm că aceste reușite se reflectă și în evoluția sa pe bursă. La mai puțin de 2 ani de la listarea pe piața AeRO, AROBS a devenit emitentul cu cea mai tranzacționată acțiune pe piața AeRO în 2022, iar astăzi este cea mai mare companie de IT din punct de vedere al capitalizării de pe Piața Reglementată. Sperăm să vedem tot mai mulți emitenți realizând acest pas important în evoluția lor pe piața de capital, semn al maturității companiei, prin transferul pe Piața Reglementată a bursei”, susține Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București.