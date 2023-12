9 din 10 angajați români vor servicii de sănătate mai complexe în pachetul de beneficii extrasalariale, în 2024

Peste 91% dintre angajații români vor pachete de sănătate mai complexe, astfel că firmele iau în calcul să crească în 2024 bugetele pentru beneficiile de sănătate acordate salariaților, conform unui studiu.

33% dintre firmele din România spun că vor suplimenta în 2024 aceste investiții cu un procent de 10 - 20% față de anul 2023, arată un raport MedLife și NN România.

În ultimii 3 ani, preocuparea firmelor și angajaților pentru sănătate a crescut, iar tendința va fi reprezentativă pentru peisajul din piața muncii și în 2024.

În prezent, abonamentele medicale sunt în topul beneficiilor extrasalariale pe care le primesc angajații, ocupând locul 2 (33,6%), pe primul loc fiind tichetele de masă (63,9%).

Alături de acestea, angajații primesc și alte beneficii menite să le protejeze sănătatea, precum asigurări medicale (17,9%), abonamente la săli de fitness (9,4%) sau abonamente stomatologice (3,5%).

Beneficiile pentru sănătate sunt considerate aproape obligatorii în pachetele de angajare, iar interesul angajaților pentru acestea este justificat de numeroasele avantaje pe care le oferă.

56% dintre angajații care au răspuns studiului spun că abonamentele medicale le asigură un confort financiar sporit, prin faptul că le oferă gratuitate sau discount la servicii medicale. În plus, ei apreciază posibilitatea de a avea acces la servicii medicale de calitate (55%), precum și faptul că au la îndemână un instrument care îi încurajează să aibă un comportament preventiv și îi ajută să-și îmbunătățească starea de sănătate fizică 47,6%.

Când vine vorba de asigurările de sănătate,:

În acest context, 91,2% dintre angajați afirmă că își doresc pachete de sănătate mai complexe, care să cuprindă toate opțiunile pentru prevenție și protecție în caz de urgențe medicale, de la abonamente medicale și asigurări de sănătate, la abonamente stomatologice și inclusiv abonamente de fitness.

„Asistăm la o tranziție, de la grija pentru prevenție, către o abordare holistică a sănătății, iar interesul tot mai ridicat în mediul de business pentru acest capitol vine cu un dublu avantaj: oamenii din echipă își păstrează sănătatea și susțin performanța companiei. În calitate de partener de sănătate al peste 10.000 de companii și peste 800.000 de angajați din România, încercăm să fim în permanență conectați la nevoile acestora. Dialogul constant cu partenerii, precum și dinamica pieței muncii, ne-au arătat nevoia de soluții integrate, all in one, prin care angajații să aibă acces cât mai facil la un univers întreg de opțiuni pentru sănătatea lor. Astfel, am dezvoltat un abonament de sănătate complet, ce cuprinde, pe lângă serviciile de prevenție și profilaxie obișnuite, asigurarea de sănătate de grup NNCare, dezvoltată în parteneriat cu NN România, abonament stomatologic în cadrul rețelei noastre DENT ESTET, precum și abonament la săli de sport, pas pe care am reușit să îl facem odată cu integrearea sălilor SWEAT CONCEPT în grupul nostru. Abonamentele pot fi personalizate pentru fiecare partener în parte și pot cuprinde și alte opțiuni, precum masaj la birou, sesiuni de sport acasă, servicii de psihoterapie și multe altele, nu doar pentru angajați, ci și pentru familiile acestora”, afirmă Mirela Dogaru, Director Comercial MedLife Group.