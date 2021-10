Rectorul UPT, despre impozitarea IT-iștilor: Dacă veniturile angajaților din IT vor scădea, vor fi tentați să facă pasul către firme de afară

Rectorul Universității Politehnica Timișoara (UPT), Florin Drăgan, susține că eliminarea scutirii de impozit a IT-iștilor ar putea determina o parte dintre actualii angajați din acest domeniu să lucreze din România pentru companii din străinătate.

Comentariul vine după ce la sfârșitul lunii septembrie 2021, ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a spus, într-un interviu acordat Antena 3, că ia în calcul eliminarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile lucrătorilor și a contribuțiilor sociale din anumite domenii, precum construcții, IT și cercetare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, măsura ar aduce anual încă 600 de milioane de euro la bugetul statului, însă o astfel de decizie ar putea avea efecte contrar așteptărilor.

„Multe companii de IT din străinătate deja au început campanii de recrutare, iar planul lor cuprinde și angajați din România. Pandemia de coronavirus a făcut ca distanța să nu mai fie o problemă. Practic, oamenii pot lucra de acasă pentru companiile de afară pentru că acestea nu le vor impune prezența fizică la birou sau în țara respectivă. În momentul în care veniturile angajaților din IT vor scădea, ei vor fi tentați să facă pasul către firme de afară. Piața IT nu poate suporta o astfel de migrație pentru că este o mare criză de specialiști. Pe de altă parte, există un trend ca angajații cu venituri mari să își facă PFA-uri sau propriile firme unde este un altfel de sistem de impozitare. O eliminare a scutirii impozitului pe venit va face ca aceste tendințe să crească și automat taxele plătite statului vor scădea”, susține Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.