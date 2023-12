Rabla și Rabla Plus: Constructorii auto se declară „șocați de noile măsuri bugetar fiscale” care vizează programele

Sectorul auto va fi grav afectat de noile modificări bugetar-fiscale, anunțate miercuri de Ministerul Finanțelor, spune Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), care se declară șocată de măsurile care vizează programele Rabla și Rabla Plus din proiectul de OUG.

„ Modificarea într-un mod total neprevăzut și dezechilibrat a cuantumului tichetelor oferite în cadrul programului Rabla (la jumătate din valoarea actuală) și a programului Rabla Plus (la 1/5 din valoarea actuală) va duce la o prăbușire a pieței de vehicule noi, coroborată cu o creștere exponențială a importului de vehicule second hand . În 2023 ne așteptăm ca piața de autoturisme noi să atingă valoarea de 145.000 unități, cu contribuția majoră a programelor Rabla și Rabla Plus”, spune ACAROM într-un comunicat transmis joi.

Asociația constructorilor auto atrage atenția că „în condițiile măsurilor anunțate, aceste programe își pierd atractivitatea”.

„Astfel, prognoza pentru 2024 este una dezastruoasa, respectiv o piață de vehicule noi de maxim 80.000 unități, cu impact negativ direct asupra locurilor de muncă din sector, și a cifrei de afaceri a companiilor românești din domeniul auto. Subliniem totodată faptul că diminuarea valorilor tichetelor acordate prin cele 2 programe vor afecta posibilitatea cetățenilor României de a achiziționa vehicule noi, mai puțin poluante”, spun constructorii auto.

Amintim că Ministerul Finanțelor a publicat, miercuri, în dezbatere, un proiect de ordonanță de urgență-„trenuleț”, prin care urmează să se opereze o serie de modificări fiscale din anul 2024. Printre altele, proiectul se referă și la scăderea primei de casare la Programul Rabla.

Astfel, conform ordonanței:

„După 3 ani de crize succesive care au afectat puternic sectorul auto, atât producția cât și comerțul cu vehicule noi și serviciile aferente; după adoptarea unor măsuri fiscale nediscutate în prealabil cu mediul de afaceri, care impactează direct sectorul auto (taxarea cu 1% a cifrei de afaceri, impozitul pe microîntreprinderi, etc), am constatat cu stupoare că Ministerul Finanțelor – Guvernul României propune spre adoptare noi măsuri a căror aplicare va impacta grav sectorul auto din România.

Astfel, modificarea într-un mod total neprevăzut și dezechilibrat a cuantumului tichetelor oferite în cadrul programului Rabla (la jumătate din valoarea actuală) și a programului Rabla Plus (la 1/5 din valoarea actuală) va duce la o prăbușire a pieței de vehicule noi, coroborată cu o creștere exponențială a importului de vehicule second hand. În 2023 ne așteptăm ca piața de autoturisme noi să atingă valoarea de 145.000 unități, cu contribuția majoră a programelor Rabla și Rabla Plus.

În condițiile măsurilor anunțate, aceste programe își pierd atractivitatea și astfel prognoza pentru 2024 este una dezastruoasa, respectiv o piață de vehicule noi de maxim 80.000 unități, cu impact negativ direct asupra locurilor de muncă din sector, și a cifrei de afaceri a companiilor românești din domeniul auto. Subliniem totodată faptul că diminuarea valorilor tichetelor acordate prin cele 2 programe vor afecta posibilitatea cetățenilor României de a achiziționa vehicule noi, mai puțin poluante.

Astfel, se anulează efectul benefic al derulării programelor în anii precedenți – creșterea ponderii vehiculelor hibride, electrificate și electrice, având ca și consecință directă creșterea importurilor de vehicule second hand, mai poluante și mai nesigure.

În acest fel, Romania va pierde pe mai multe direcții:

- Neîncasarea TVA și a taxelor/contribuțiilor aferente achiziției de vehicule noi (minim 65.000 unități);

- Creșterea nivelului de poluare prin îmbătrânirea parcului auto (importuri mai mari de vehicule second hand plus amânarea deciziei de reînnoire a vehiculelor deja deținute);

- Creșterea comerțului cu vehicule second hand importate (peste 1,5 milioane unități în ultimii 4 ani, din care peste 80% sunt mai vechi de 8 ani), marea majoritate nefiind fiscalizate;

- Impredictibilitate pentru mediul de afaceri cu activități de distribuție și vânzare de vehicule noi, scăderi de volume de vânzări, cifra de afaceri, profitabilitate, aport fiscal la bugetul național, și nu în ultimul rând,

- Afectarea directă a cetățeanului român căruia, astfel, i se reduce speranța achiziționării unui vehicul nou cu suportul acestor programe (valoarea nesemnificativă a tichetelor va descuraja achiziția unui vehicul nou).

În final, solicităm Guvernului României să analizeze cu celeritate posibilul impact negativ al măsurilor propuse și să acționeze în consecință astfel încât trendul pozitiv în demersul de reducere a poluării prin reînnoirea parcului auto național să continue și în viitor, pe baze solide și predictibile, cu programe multi-anuale, precum în statele civilizate”.