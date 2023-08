Programatorii au început, preventiv, să ceară cu 10% mai mult - firmă IT din Cluj

Programatorii au început, preventiv, să ceară cu aproape 10% mai mult, în contextul măsurilor fiscale propuse de Guvern, potrivit unei firme IT din Cluj.

În perioada următoare, vom asista la o nouă reajustare a pieței, „cu potențiale blocaje în demersul de digitalizare a companiilor din România, cu profituri mai mici pentru firmele de software și servicii IT, dar și cu reorientări ale programatorilor către alte piețe, din afara țării”, susține firma clujeană Oves Enterprise.

„Programatorii au început deja, preventiv, să ceară fee-uri mai mari cu aproximativ 10%, iar companiile din software și servicii încearcă să transfere, mai departe, aceste costuri la clienți. Contextul, însă, la nivel de piață locală, dar și globală, este unul de restrângere a activității și a bugetelor în IT, nicidecum de disponibilitate pentru creșteri de costuri pe proiecte. Mai mult, în ultimul an, companiile au renunțat la proiecte neesențiale și, astfel, a devenit tot mai greu pentru firmele de servicii IT să acceseze proiecte noi”, spune într-o analiză Mihai Filip, CEO Oves Enterprise, menționând că nu este exclus un nou blocaj al pieței IT, în care companiile îngheață proiecte și păstrează bugete.