Salariile IT-iștilor: Cum se procedează după schimbarea legislației privind impozitarea (consultanți)

PSD+PNL si cu acordul USR au trecut niste linii rosii cu aceasta impozitare dementa. IT-ul e cea mai mare industrie din Romania cu 9%, 100% fiscalizata si de acum 0% subventionata (de altfel in Romania cu cat esti mai slab economic cu atat esti mai subventionat). De asemenea este industria cu cel mai mare potential de crestere din Romania. Dar pentru ca le statea in gat fiind singura industrie pe care nu au distrus-o in 34 de ani, a trebuit sa treaca aceste legi rau voitoare. Poate as fi inteles daca voiau doar sa ia banii programatorilor ca sa aiba ce fura ei insisi si cei care joaca Solitaire, n-am inteles insa reaua vointa si reaua credinta cu care au facut aceasta impozitare. Ma refer la plafonarea optiunii pentru Pilonul 2. Acesti bani nu mergeau oricum la stat (si mai apoi in buzunarele lor), acesti bani merg la privat. Deci de ce aceasta ura impotriva programatorilor? de ce s-a dorit cu tot dinadinsul sa se scada salariile programatorilor chiar daca nu exista nici un beneficiu din asta? Asta este ceea ce se numeste rea credinta!