Startup-ul care plasează reclame în spațiile goale din filmele de pe Netflix sau HBO Go

De asemenea, companiile ar putea alege momentul în care este afișată o anumită reclamă. De exemplu, dacă cineva urmărește o emisiune dimineața — ar putea vedea o reclamă la o marcă de cafea, în timp ce un utilizator care urmărește aceeași emisiune după-amiaza — ar putea vedea o reclamă la apă minerală.

Potrivit lui Stephan Beringer, directorul executiv al Mirriad, citat de The New York Times, acest tip de marketing ar putea deveni viral în următorul an. Stephan Beringer a lucrat cu branduri precum Pepsi, Geico și Sherwin-Williams și a plasat reclame în show-uri precum „Modern Family”, „How I Met Your Mother” și „El Dragón”.

Mirriad a obținut deja un contract important cu Tencent, una dintre cele mai mari platforme de streaming video din China.