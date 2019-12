Black Friday 2019: Ce au cumpărat românii şi câţi bani au cheltuit

Cumpărăturilor online de pe mobile au crescut semnificativ în comparaţie cu cele de pe desktop cu ocazia Black Friday 2019. De asemenea, românii au manifestat o preferință peste medie pentru produsele de fashion și articole pentru copii, în ceea ce privește cumpărăturile online de pe mobile cu ocazia perioadei de reduceri de anul acesta, arată analiza unei companii de performance marketing din România.

Perioada de Black Friday (14-17 noiembrie 2019) a însemnat pentru cele peste 700 magazine online înscrise în platforma de afiliere 2Performant creșteri pe toți indicatorii importanți: 41.000 vânzări online (15.3% creștere față de 2018) în valoare totală de 2.56 milioane EUR (creștere de 20.4% față de 2018). În urma acestor vânzări, afiliații au primit comisioane de 158.240 EUR, cu 30.3% mai mult decât anul trecut, potrivit analizei 2Performant Network, companie de performance marketing din România care deține 2Performant.com, platformă de afiliere și influencer marketing

Trend confirmat: cumpărăturile online de pe mobile le-au surclasat pe cele de pe desktop ca volum

Este primul an în care s-a cumpărat mai mult de pe mobil, atât ca număr de comenzi, cât și ca procent din valoarea totală a comenzilor.

Sunt și câteva categorii în care românii au o preferință peste medie pentru cumpărăturile pe mobil: fashion și articole pentru copii. Aici distribuția este aproximativ 75% mobil, 25% desktop.

Această tendință poate fi pusă pe seama unei comenzi medii nu foarte ridicate (202 LEI plus TVA la fashion și 256 LEI plus TVA la articole pentru copii), fiind vorba despre achiziții de impuls sau produse cu durată scurtă de viață; așadar decizia de cumpărare poate fi făcută rapid, în pauze scurte de activitate.

Vârful de cumpărături online de Black Friday: vineri între 09:00 și 11:00 și seara între 21:00 și 23:00

Traficul a început să crească substanțial încă de joi după ora 19.00, când a fost anunțat evenimentul Black Friday la televizor. Au fost 3 vârfuri de trafic: joi la ora 00.00 (când multe magazine online au dat startul promoțiilor), vineri dimineața între 08.00-09.00 și vineri seara între orele 19.00-21.00.

Cele mai multe vânzări s-au înregistrat vineri dimineață între 09.00-11.00, respectiv vineri seara, între 21.00-23.00.

„Observăm un comportament de achiziție care funcționează după următorul model: mulți cumpărători au intrat la miezul nopții să vadă ofertele, foarte probabil și-au pus produsele favorite în coș și s-au întors dimineața pentru a finaliza achizițiile și din nou vineri seara, după programul de lucru. Sunt magazine online care <<profită>> de acest comportament de consum, anunțând extinderea gamei de produse la ofertă cu câteva ore înainte ca aceste reduceri să intre în vigoare, dându-le astfel cumpărătorilor motive să revină pe site.

În orice caz, uitându-ne la cifre și la creșterea lor de la un an la altul, este foarte clar că și Black Friday-ul de anul acesta a fost un succes, că piața atinge un nivel evident de maturizare, iar anumite categorii sunt pe un trend de creștere ce estimăm că se va păstra în continuare, și după Black Friday”, a declarat Dorin Boerescu, CEO 2Performant Network.

Categoria de beauty: dublare a numărului de comenzi online față de Black Friday 2018

Cele mai multe vânzări s-au înregistrat în categoriile Cărți, Filme & Muzică, Fashion și Electro IT&C. Însă, a crescut foarte mult numărul comenzilor din categoriile Beauty (108%), Casă & Grădină (69.5%) și Produse pentru Animale (47%) comparativ cu anul trecut.

Cea mai mare vânzare online, în valoare de 29,198.5 LEI, a constat din 4 obiective foto și 3 blitzuri Nikon, comandă plasată pe site-ul shop.yellowstore.ro. Pe locurile 2 și 3 se situează tot coșuri multiple de camere și accesorii foto (21,820.5 LEI plus TVA, respectiv 20,862.3 LEI plus TVA), vânzări generate pentru f64.

Cel mai scump televizor cumpărat a fost un QLED Samsung de 208 cm, în valoare de 12.176 LEI plus TVA, vândut de Evomag, care a beneficiat de o reducere de 40%.

S-au cumpărat produse foarte diverse, inclusiv cazane de țuică profesionale, bijuterii cu diamante, pachete turistice, haine de blană naturală sau automatizări pentru porți batante.

Coșul mediu de cumpărături al românilor de Black Friday s-a ridicat la aproximativ 300 de lei

Comanda medie a fost de 295.4 LEI plus TVA, în creștere cu 4.4% față de 2018 - 358.3 LEI plus TVA pe desktop și 253.7 LEI plus TVA pe mobil.

„Observăm că, pe categoriile cu produse cu valori foarte mari, această discrepanţă între desktop și mobil este şi mai mare (Electro IT și Casă & Grădină). Asta ne spune că în continuare românii preferă să vadă toate detaliile şi specificaţiile unui produs de pe un ecran mare înainte de a face o achiziţie de valoare mare.

Rata de conversie a crescut și ea cu aproape 13% față de 2018 (de la 1.95% la 2.22%), semn că piața de e-commerce, respectiv cea de afiliere, se maturizează. Asta înseamnă că reclamele pe care le fac afiliații pentru magazinele online sunt din ce în ce mai relevante pentru publicul țintă”, a completat Dorin Boerescu.