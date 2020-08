Top 3 criterii la care toate magazinele online trebuie să fie atente

Odată cu provocările din 2020, tot mai multe afaceri au migrat din offline spre online. O agenţie de SEO și performance marketing analizează care sunt cele mai importante caracteristici pentru un magazin sau o altă afacere online, astfel încât să fie ușor de găsit și să ofere o experiență bună de utilizare pentru clienți.

Agenția five elements digital consideră că platforma de eCommerce selectată pentru un magazin online este fundația unei astfel de afaceri. Din punct de vedere al strategiei SEO, platforma respectivă este ca rădăcina unui copac: în cea mai mare parte a timpului nu e vizibilă, dar este esențială pentru performanța afacerii online. five elements digital a sintetizat, într-un ghid pentru investitori, proprietari de business sau manageri de marketing, trei categorii importante ale factorilor care influențează decisiv prezența pe motoarele de căutare:

Componenta tehnică: aici intră toate acele funcționalități care țin de accesibilitate, indexare și optimizare. Dacă acestea sunt executate corect, motoarele de căutare vor găsi cu ușurință informațiile relevante și le pot prezenta utilizatorilor interesați. Are o importanță crucială prezentarea conținutului într-o manieră ușor de accesat și ușor de înțeles

Conținut: aici e vorba de orice formă de conținut, de la text până la video și audio, iar în domeniul eCommerce acesta face diferența între un magazin care performează foarte bine și unul care nu reușește să se remarce. Dacă business-urile din online le oferă clienților ceea ce caută, e excelent și trebuie să se asigure că produsele sunt ușor de găsit la o căutare online

Autoritatea pe internet: acesta e un subiect care a debutat în urmă cu 20 de ani, când Google a regândit felul în care utilizatorii găsesc informații online. Plasarea unui site în prima pagină a motorului de căutare îi dă acestuia autoritate, iar domeniile care performează cel mai bine sunt cele care le oferă utilizatorilor răspunsurile de care au nevoie

Agenția five elements digital notează că strategia SEO este un joc pe termen lung și este nevoie, în medie, de aproximativ trei luni pentru a vedea primele rezultate și un an până când site-ul unui jucător care abia a debutat într-un anumit domeniu intră în competiție directă cu alți jucători din piață. Un site nou online trebuie să își câștige autoritatea, iar pentru a reuși asta trebuie să se asigure că toate celelalte elemente funcționează impecabil.

„Cei mai mulți comercianți online, dacă au un conținut bun, de interes pentru clienți, își consolidează autoritatea organic în timp. Totuși, ce vedem foarte des este că la un moment dat aceștia doresc să facă un redesign pentru site sau să migreze pe altă platformă de eCommerce, iar acest demers duce la o pierdere considerabilă de autoritate și de trafic. O astfel de problemă poate fi evitată, tocmai de aceea noi, la five elements digital, mizăm foarte mult pe alegerea platformei potrivite încă de la început. Totodată, dacă o relansare sau o migrare sunt absolut necesare, comerciantul respectiv are mai mult de câștigat dacă apelează la o echipă SEO experimentată care poate evalua obiectiv ce presupune un astfel de demers, dar și cum ar trebui pregătit site-ul pentru noua platformă”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

Cele mai importante elemente de care comercianții online trebuie să țină cont

Infrastructura este crucială pentru orice afacere online. În acest sens, five elements digital a sintetizat cele mai importante elemente pe care atât jucătorii consacrați, cât și cei noi trebuie să le aibă în vedere:

Link-uri SEO friendly pentru toate elementele din site

Sitemaps xml

Un control sporit asupra etichetelor meta pentru fiecare pagină în parte: Titlu Descriere Robots Canonical

Suport pentru o structurare clară a datelor din platformă

HTML5 și o folosire coerentă a titlurilor și subtitlurilor

Control asupra etichetelor pentru imagini

Optimizare pentru mobil. Dacă există o aplicație, aceasta trebuie să poată fi găsită, dar și să fie integrată cu site-ul

PageSpeed. E un factor SEO de multe ori supraestimat, dar pentru conversii este crucial

Conform datelor five elements digital, site-urile de eCommerce înregistrează până la 80% din trafic de pe dispozitive mobile (telefoane și tablete). Optimizarea și dezvoltarea platformei trebuie să aibă mereu cel mai folosit dispozitiv de pe care clienții accesează site-ul. În prezent, telefonul este un canal extraordinar pentru utilizatori de a descoperi platforme noi, de a se informa, dar și pentru a explora ofertele înainte de achiziția propriu-zisă. Totodată, trebuie ținut cont că desktop-ul rămâne un mediu puternic când vine vorba de conversie.

În ciuda acestor elemente și date, încă sunt mulți jucători din eCommerce care încep dezvoltarea și își bazează designul pe versiunea desktop. Realitatea e însă că cei mai mulți clienți nu vor vedea niciodată această versiune și un procent mic o vor folosi doar pentru a finaliza o achiziție.

Nu în ultimul rând, business-urile care iau în calcul să debuteze în online, au făcut-o deja sau vor să-și consolideze prezența, aici trebuie să știe că nu există o unealtă perfectă, cu toate opțiunile. five elements digital atrage atenția că deși sunt multe platforme care oferă opțiuni ca newsletter, soluții de analytics sau de administrare baze de date, în cele mai multe cazuri soluțiile terțe de la companii specializate sunt alegerea mai bună și din punct de vedere cost și eficiență.