Tendințele care vor defini mediul online în 2021: Indexarea va fi realizată aproape exclusiv prin versiunea pentru mobil a domeniului

Accentul în acest an va fi mai mult ca niciodată pe calitatea conținutului și va fi prioritizat domeniul web adaptat dispozitivelor mobile, arată analiza unei agenții de SEO. În 2020, comerțul online a cunoscut cea mai mare creștere din ultimul deceniu pe măsură ce tot mai mulți oameni au recurs la acest canal pentru cumpărături de uz general sau orientate către munca de acasă.

Agenția five elements digital menționează că, în 2020, pe fondul digitalizării accelerate, au debutat și și-au consolidat prezența în online atât companii aflate la început de drum în acest mediu, cât și companii cu istoric. Cele din urmă au sesizat o creștere a concurenței și și-au orientat resursele către protejarea sau mărirea cotei de piață.

Totodată, consumatorii au început să folosească mai mult și mai conștient acest canal și segmente noi de utilizatori au devenit consumatori activi pe online. Astfel, SEO a devenit un canal mai atractiv și profitabil. În acest context, five elements digital estimează o creștere cu până la 50% pe zona SEO.

„Ne așteptăm ca tendința din 2020 să continue, deoarece vedem foarte multă activitate în acest sens și cererea este mult mai mare decât anul trecut, chiar și înainte de pandemie. Și dacă ne uităm doar la datele din ianuarie și februarie, bugetele sunt, de asemenea, în creștere, iar clienții sunt înclinați să le mărească. Pe baza datelor pe care le avem în acest moment le recomandăm companiilor să țină pasul cu schimbările de ordin tehnic și să se axeze mai mult ca niciodată pe calitate, expertiză și credibilitate, după cum observăm și din cerințele Google. Content marketingul va fi, în continuare, o unealtă importantă. Nu în ultimul rând, cele mai multe elemente de ordin SEO rămân la fel. Este importantă mai ales creșterea autorității, unde tot calitatea devine mai importantă”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

Schimbările și tehnologiile importante în mediul online în 2021

Agenția five elements digital subliniază că, per total, domeniul SEO, chiar și doar din punct de vedere tehnic, devine tot mai complex și e nevoie de o echipă de specialiști pentru a acoperi toate aspectele. În pregătirea noutăților din acest an, five elements digital trece în revistă schimbările notabile.

Din martie, Google implementează strategia „mobile first and content parity”, iar indexarea va fi realizată aproape exclusiv prin versiunea pentru mobil a domeniului. Astfel, conținutul pentru dispozitive mobile trebuie să fie la fel ca pe desktop. Reducerea acestuia între versiunea tradițională și cea mobilă este acum penalizată. Conținutul neindexat prin versiunea mobilă nu va fi evidențiat la viitoare căutări ale utilizatorilor. Scăderea în lista de rezultate se traduce direct într-o pierdere pentru business.

Totodată, din luna mai, noul framework Core Web Vitals pentru uzabilitate și încărcare rapidă va înlocui vechiul concept “pagespeed”.

Concret, această abordare încearcă să răspundă la trei întrebări: Cât de rapid se încarcă pagina? Cât de stabilă este? Cât de mult durează până când ea este interactivă? Astfel, standardele de uzabilitate o să fie mai ridicate pentru ca experiența de utilizare să fie mai bună.

Nu în ultimul rând, în 2021, vorbim de date structurate. Pe scurt, vor fi afișate reducerile față de prețul mediu măsurat de-a lungul timpului deja în pagina de rezultate. În general, datele structurate, adică informații extra care sunt previzualizate în pagina de rezultate precum dată, preț, în stoc etc., sunt în plină dezvoltare. Pe măsură ce va fi implementată va transforma pagina cu rezultate din Google și într-o unealtă de price research și va limita impactul reclamelor cu reduceri false (exemplu: 30% discount, deși, în realitate, prețul a fost la nivelul respectiv în majoritatea timpului).