54% din cumpărăturile online, efectuate pe mobil, în anul 2021 (studiu)

Până la final de 2021, vânzările prin comerțul mobil sunt așteptate să reprezinte 54% din totalul vânzărilor online, relevă un studiu lansat de o companie de marketing care vinde serviciile unor platforme ca Facebook, Spotify, LinkedIn, Snapchat.

Compania de marketing Httpool, a lansat marți lucrarea „All of the Colours of Mobile Advertising 2021”.

Principalele informații: