Cine, ce, de când şi până când cumpără din online: 20% dintre cumpărători sunt începători - studiu

Printre transformările majore accelerate de pandemia Covid-19 se număra adopţia de digital, tehnologia devenind, în aceste 8 luni de pandemie, una dintre principalele pârghii prin care am reuşit să menţinem lucrurile în mişcare. Acest lucru este vizibil şi în adopţia de către cumpărătorii români a comerţului online. Iată care este profilul e-cumpărătorului român, dinamica şi criteriile de achiziţie, potrivit unui studiu de specialitate.

Pentru a afla daca avantul comertului online este doar conjunctural si daca vectorii de adoptie ce tin de C-19 sunt suficienti pentru a mentine acest momentum, Nielsen Consumer Insights Romania a realizat un studiu in mediul urban, cu persoane cu varste cuprinse intre 18 si 55 ani care au facut cumparaturi online in ultimele 3 luni.

In acest studiu este analizat in detaliu profilul e-cumparatorului roman, dinamica si criteriile de achizitie care functioneaza in diverse categorii, imaginea e-tailerilor si aspecte care pot fi imbunatatite pentru mentinerea acestui momentum si cresterea loialitatii.

Pentru a maximiza accelerarea ce are loc acum in e-commerce este esential sa ii cunoastem pe cumparatorii din online, sa aflam care sunt nevoile si barierele cu care se confrunta in acest mediu si, desigur, care sunt cele mai importante motive care ii aduc si ii mentin activi online.

20% dintre romanii intervievati au cumparat pentru prima data din online in ultimele 6 luni, deci in pandemie. “Acest procent nu este deloc de neglijat. In spatele sau am descoperit ca se afla mai ales acei romani pe care C-19 i-a vulnerabilizat semnificativ fie financiar, fie din punctul de vedere al sanatatii. Alaturi de ei, in randul “novicilor” in online se afla parintii cu copii sub doi ani. Recomandam atentie sporita fata de acesti nou-veniti pentru ca, daca nu se vor simti repede comfortabil si in siguranta in online, exista riscul sa revina rapid la obiceiurile de cumparare din offline.” – a declarat Vasi Dragomir, Consumer Insights Leader Nielsen Romania.

Daca privim spre cumparatorii experimentati ai online-ului, este important de stiut faptul ca 85% dintre acestia au extins paleta de produse pe care le cumpara din online cu cel putin inca o categorie noua. “Iata un insight foarte valoros extras din segmentul cumparatorilor experimentati: cu cat plaja de interactiune cu online shopping-ul este mai mare, cu atat cumparatorii gasesc mai multa valoare si mai multe beneficii in acest mediu.” – declara Vasi Dragomir, Consumer Insights Leader.

O alta informatie interesanta este legata de intenţiile de cumparare si intersectiile specifice pentru online dintre diversele categorii din cosul virtual. Moda si Electronicele impartasesc teritoriul de promo iar intenţiile de cumpărare pentru nevoi zilnice combina servicii de food delivery cu produse de ingrijire a locuintei si cele pentru copii.

Concret, care au fost vectorii strict legati de C-19 care au accelerat e-commerce-ul? Sunt acei catalizatori care vin din necesitate si despre care nu putem spune ca sunt suficienti pentru a sustine adoptia in online si in viitor. Acesti catalizatori “de nevoi” sunt datorati restrictiilor de viata, de munca si de cumparaturi. Masurile de siguranta impotriva infectarii sunt un astfel de factor contextual care favorizeaza alegerea online-ului pentru 50% din cumparatorii romani, iar un alt factor important este disponibilitatea in online a produselor cautate si accesul limitat in magazinele fizice (28%).

Insa, aceste circumstante se vor schimba iar producatorii si retailerii trebuie sa lucreze cu acei factori motivatori care favorizeaza transformarea in obicei a cumparaturilor online.

Potrivit cercetarii Nielsen, o multitudine de factori intra in joc pentru a alimenta si mentine magnetismul online-ului pentru cumparatori. Diversitatea de marci si de produse este un diferentiatior de termen lung pentru e-commerce si un motiv de alegere important pentru 66% dintre participantii la studiu. 61% dintre cumparatorii online apreciaza confortul venit din serviciul de livrare iar pentru 51%, conteaza foarte mult libertatea de a face cumparaturi oricand, de oriunde.

Rapiditatea cu care producatorii si retailerii se vor sincroniza cu nevoile de acum ale cumparatorilor, la 8 luni de trai in conditii restrictive, va fi decisiva pentru masura succesului atunci cand vine vorba despre accelerarea si mentinerea cumparaturilor online si dincolo de pandemia Covid-19.