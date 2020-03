Criptomoneda Libra, propusă de Facebook, și monedele electronice ale băncilor centrale - la un festival online româno-elvețian

Experți elvețieni în politici monetare vor face o comparație între criptomoneda plănuită de Facebook, Libra, și monedele electronice ale băncilor centrale, la un festival româno-elvețian care se va desfășura online anul acesta, din cauza pandemiei coronavirus COVID-19.

În perioada 1-3 aprilie 2020, se va desfășura online cea de a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Film Economic „All About Economy”, având ca titlu „Opportunities in Reshaping Money and Financial Services. What is at Stake?”, au informat organizatorii, într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Evenimentul este organizat de către Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Elveția, în parteneriat cu Universitatea din București și ASCENT Swiss Business Management AG Elveția.

„Ne–am adaptat din mers la condițiile pandemiei, optând pentru varianta online a evenimentului. Tema aleasă este cu atât mai de actualitate cu cât avem o mai mare nevoie de soluții inovative pentru a menține economia în stare de funcționare”, spune Michael Derrer, director al Festivalului.

Conform organizatorilor, în cadrul festivalului vor putea fi urmărite online o serie de prezentări, printre care:

reprezentanți ai Băncii Naționale a României vor aduce în atenție intervenția Băncii Centrale pe timp de criză,

specialiștii de la M3 Holdings - Moneymailme vor vorbi despre tehnologia blockchain care se afla în spatele monedelor virtuale și despre moneda de ieri, de azi și de mâine,

experți elvețieni în politici monetare vor compara o monedă electronică privată, Libra Facebook, cu monedele electronice ale băncilor centrale,

organizatorii Future Banking Conference vor prezenta situația actuală a fintech-ului românesc.

Participanții la eveniment vor avea ocazia să vizioneze online și 9 filme documentare și de ficțiune, cu tematici economice.

Proiectul se desfășoară sub înaltul patronaj al Ambasadei Confederației Elvețiene în România și are ca parteneri Banca Națională a României, M3 Holdings - Moneymailme, Instant Factoring IFN S.A., Association for the Renewal of Research and Education in Economics and Finance (AREF) Elveția.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul www.economy-filmdays.info.

Filmele vor putea fi vizionate online accesând linkurile de pe pagina Facebook a evenimentului, AICI.