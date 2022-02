Compania 2Performant a generat peste 1% din piața de e-commerce din România în 2021

Compania românească de tehnologie 2Performant, listată pe piața AeRO a BVB (simbol bursier 2P), raportează pentru anul 2021 o cifră de afaceri de 25,7 milioane de lei, în creștere cu 27% față de anul 2020 și peste prognoză, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

2Performant susține că a generat în 2021 peste 1% din piața de e-commerce din România. Compania a intermediat pentru magazinele online din platforma sa de marketing afiliat vânzări în valoare de 73,1 milioane euro din totalul de 6,5 miliarde de euro estimat de GPeC la nivelul pieței românești de comerț electronic.

Veniturile operaționale, calculate prin eliminarea comisioanelor pe care 2Performant le plătește către afiliații din platformă înregistrează o creștere de 26 de procente față de 2020, ajungând la 6,9 milioane lei.

„Am încheiat anul 2021 cu rezultate financiare care confirmă că putem crește într-un ritm mai accelerat decât piața de e-commerce din România, care are o creștere estimată la aproximativ 15% pentru anul trecut. Am reușit asta prin excelență operațională: consultanța oferită utilizatorilor de top, analiza de date, departamentul de business support creat anul trecut, susținerea financiară a proiectelor valoroase de afiliere, marketing-ul în interiorul ecosistemului de utilizatori și îmbunătățirea proceselor din organizație per total. Am realizat toate acestea în paralel cu dezvoltarea abordării de extindere pe piețe externe și cu primul nostru an ca emitent pe Bursa de Valori București. Aceasta este baza pentru o creștere și mai rapidă în 2022, alături de achiziționarea de noi utilizatori - magazine online și afiliați”, spune Dorin Boerescu, CEO 2Performant.