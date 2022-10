Black Friday 2022 în România: Cum se pregătesc retailerii de eveniment

Majoritatea retailerilor preferă în 2022 ca de Black Friday să lanseze campanii mai devreme decât data oficială promovată la nivel global, adică ultima vineri din noiembrie, pentru a putea să le țină active mai multe săptămâni, potrivit unei platforme de comerț digitial.

Anul acesta, cu ocazia Black Friday, reducerile se vor aplica mai multor game de produse, nu doar unei selecții, arată VTEX.

„Black Friday a ajuns la maturitate, prin urmare nu ar trebui să mai vedem oferte exagerate sau timp de livrare care nu poate fi susținut logistic, consumatorii fiind acum mult mai selectivi și mai atenți de unde fac achizițiile. Pe lângă aceste schimbări, trebuie să ținem cont și de noile categorii de produse care până recent nu erau luate în considerare de Black Friday, cum sunt produsele alimentare sau produsele perisabile. De asemenea, ne așteptăm ca, din punct de vedere tehnologic, totul să decurgă fără probleme, fără website-uri blocate sau pagini de produs care nu funcționează. Magazinul online ar trebui considerat ca fiind principalul canal de vânzare în perioada evenimentului de Black Friday și nu numai”, a explicat Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager în cadrul VTEX, la evenimentul European Digital Commerce by VTEX.

De cealaltă parte, Răzvan Afenduli, managing partner Xpert Beauty, e de părere că „aproape toate business-urile, fie că sunt la început de drum, fie că au devenit deja mari, trebuie să își consolideze poziția în fața clientului prin oferirea unei experiențe de shopping cât mai memorabilă”.

El mai spune că pe lângă descrierea cât mai complexă a produselor, „modalitățile de plată diverse, versatilitate în serviciul de livrare (direct acasă, în easy-box sau ridicare personală din magazin) și, bineințeles, posibilitate de retur într-un mod facil acolo unde este posibil” sunt importante pentru clienți.

„O livrare last-mile rapidă și bine executată creează o percepție pozitivă și de durată asupra brandului comerciantului. Livrarea produsului comandat reprezintă, în majoritatea cazurilor, ultima interacțiune și respectiv ultima impresie cu care cumpărătorul rămâne în raport cu brandul”, susține Viorela Lucescu, Head of Marketing la Innoship.

Totodată, evenimentul Black Friday din acest an ar putea fi mai eficient în ceea ce privește raportul investiție în promovare – vânzări, atrage atenția Andrei Georgesc, co-fondator White Image.

El susține că deja companiile „au înțeles cât de important este să pregătească din timp, cu cel puțin 3 luni înainte de lansarea campaniei, întreg procesul de promovare pornind de la cea mai importantă piesă din acest puzzle: baza de contacte către care vor fi trimise email-uri și SMS-uri cu promoțiile din campanie”.

„O bază de contacte bine organizată, segmentată este o bază calitativă, care are cel mai mare ROI (return on investment). O campanie de email marketing și/sau SMS marketing ajunge la aproximativ 95% din audiență comparativ cu aproximativ 5% din audiența de pe social media, de exemplu. În plus, email marketing-ul este preferat de companii pentru promovarea produselor și a serviciilor, și nu doar în Black Friday, și pentru faptul că permite o comunicare personalizată cu potențialii consumatori” – completează el.