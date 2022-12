Un startup românesc de soluții pentru retaileri închide o rundă de finanțare de 500.000 EUR

Startup-ul românesc Footprints, care a lansat o platformă pentru marii retaileri, închide prima rundă de finanțare și atrage o investiție de 500.000 EUR.

Despre această rundă de finanțare am mai scris pe StartupCafe.ro și în octombrie, când spuneam că startup-ul românesc și-a asigurat 275.000 EUR finanțare și voia să atragă încă 225.000 EUR de la investitori.

Runda de investiții a fost organizată și condusă de Robin Good, companie de accelerare și dezvoltare de business dedicată startup-urilor tech din România. Cu finanțarea atrasă, startup-ul, care susține că este acum evaluat la 5 milioane de EUR, vrea să se extindă pe noi piețe.

Totodată, Footprints vrea să-și dezvolte platforma și algoritmii AI pentru îmbunătățirea predicțiilor comportamentului de consum în retailul fizic, se arată într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Runda de finanțare a fost susținută de 8 investitori privați, prin care Sandu Băbășan, antreprenor și investitor, și Florin M. Pop, membru al grupului Transylvania Angels Network.

Startup-ul românesc fondat în 2017 a lansat o soluție folosită de retaileri mari din România, Emiratele Arabe Unite, Serbia și Bulgaria.

„Am închis runda de investiții după 2 luni, în care am atras 500.000 de euro, și am reconfirmat pe de-o parte potențialul platformei Footprints, într-o piață globală de Retail Media, estimată să atingă, la finalul lui 2022, venituri de 50 de miliarde de dolari, și pe de altă parte al industriei de retail, care, prin digitalizare, va trece printr-o transformare radicală în următoare perioadă. Investiția ne oferă premisele dezvoltării mai rapide a produsului și permite accelerarea prezenței platformei în mai multe piețe”, spune Dan Marc, fondator și CEO Footprints For Retail.