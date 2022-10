Un startup românesc și-a asigurat 275.000 EUR finanțare și mai vrea 225.000 EUR de la un fond de investiții

Un startup românesc ce operează o platformă de retail media și-a asigurat 275.000 de Euro de la opt investitori și mai vrea să atragă 225.000 de Euro de la un fond de investiții.

Startup-ul românesc Footprints For Retail a anunțat joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că demarează prima sa rundă de finanțare și vizează o investiție în valoare totală de 500.000 de Euro, „la o evaluare pre-money de 5 milioane de Euro”, susține compania.

Cu finanțarea obținută, startup-ul vrea să se extindă în mai multe țări și intenționează ca la finalul anului viitor soluția sa să fie folosită și de retaileri din SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania.

Totodată, va permite și dezvoltarea platformei și a algoritmilor AI în direcția îmbunătățirii predicțiilor comportamentului de consum în retailul fizic.

Startup-ul românesc lansat în 2017 presupune o investiție de 2 milioane de Euro, echipa sa fiind formată din 15 oameni.

În prezent, soluția Footprints este folosită de retaileri mari din România, Dubai, Serbia, Bulgaria și Spania.

Finanțarea pe care și-a asigurat-o deja, de 275.000 de euro este susținută de 8 investitori privați, printre care Sandu Băbășan, partener Robin Good și Florin M. Pop, membru al grupului de investitori Transylvania Angels Network, care a investit până acum în peste 15 proiecte de startup-uri, în diferite domenii.

Soluția Footprints are la bază o tehnologie ce le oferă companiilor din retailul offline posibilitatea de conversie a traficului anonim în clienți profitabili, cu un comportament de achiziție predictibil, analizând datele comportamentale din offline și online, cu ajutorul inteligenței artificiale și automatizării algoritmice.

„În acest context, în care brandurile cu prezență în retailul fizic și magazinele offline care comercializează produsele brandurilor au nevoie de un Return on Ad Spend mai bun, intervine Footprints, soluție unică pe piața din România, care le oferă retailerilor, în mai puțin de 3 luni, creșterea profiturilor pe metru pătrat de până la 3 ori, costuri de achiziție a clienților mai mici cu 25% și un Return on Ad Spend de până la 8 ori mai bun”, spune Dan Mărculescu, fondator și CEO Footprints For Retail, care mai menționează că cel mai mare activ al companiilor este dat de informațiile pe care le au despre clienții lor.