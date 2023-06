O platformă românească de comerț online cu haine de lux second-hand a atras o finanțare de 300.000 EUR și mai vrea 200.000 EUR de la investitori

O platformă online pe care utilizatorii vând și cumpără haine de lux second-hand, lansată de doi români, a atras 300.000 EUR finanțare și mai vrea 200.000 EUR de la investitori.

Dressingz, marketplace cu haine SH de lux lansat de Romina Tăzlăoanu și Alexandru Andrieș, a atras o finanțare de 300.000 EUR, peste 60% din ținta vizată, pe platforma de crowdfunding Ronin, se arată într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

„Am fondat Dressingz cu gândul de a aduce un plus de calitate ȋn garderobele iubitorilor de fashion, dar și un plus de bine pentru planetă. Dacă iubim moda, nu se poate să ignorăm impactul devastator pe care industria fashion ȋl are asupra planetei. Soluția noastră este un ecosistem circular, care are ca nucleu o platformă de tip marketplace, unde consumatorii pot vinde și cumpăra articole vestimentare premium de la branduri de renume și chiar piese de colecție, extinzând astfel ciclul de viață al hainelor de calitate”, declară Romina Tăzlăoanu, fondator și CEO Dressingz.