Amintirile patronilor HoReCa din pandemia COVID: „Trăiai lunar și sperai să exiști și luna viitoare” / „Vânzările s-au prăbușit cu 95% în câteva zile”

Acum nu este criză, ci o corecție - crede antreprenorul Constantin Puiu, care deține franciza Hello Donuts. El și Vasi Andreica, patronul francizei de cafenele TED’s, au povestit cum au trecut prin ceea ce a fost o criză reală în HoReCa - pandemia COVID, care ne poate părea atât de îndepărtată acum, când românii umplu festivalurile de muzică și plajele din toată lumea.

Hello Donuts este cunoscut pentru acele gogoși aromate pe care le găsești pe la mall. Rețeaua de gogoșerii a ajuns la 9 locații, datorită unui sistem de franciză care „bate” din București până la Satu Mare. Acum are și un parteneriat cu cafenelele 5togo. Patronul Hello Donuts, Constantin Puiu, consideră că, în prezent, România nu este în criză, dar se simte o „corecție” în piață, cu scăderi de vânzări.

„De 3-4 luni este o corecție. Există o corecție în mall-uri, sunt variații. Se simte. Partea bună este că pentru mine personal - care lucrez cu făină, cu glazură de ciocolată pe care o aducem din Olanda, untul îl aducem din Belgia - a scăzut prețul la făină, la ulei. Anul trecut, când a început războiul din Ucraina, cumpăram cu 18 lei litrul de ulei profesional și acum mă roagă cu 8,58 lei fără TVA. Au scăzut prețurile, dar au scăzut și vânzările. Nu mă bucură foarte tare că nu am ce să fac cu uleiul ăla” - a spus Constantin Puiu, la o întâlnire cu antreprenorii aspiranți, găzduită de centrul de afaceri Stup, din București.

El a trecut însă printr-o criză reală. Aproape că am și uitat unii dintre noi de zilele acelea de acum 3 ani, când autoritățile au închis restaurante și cafenele în toată țara.

„Superputerea mi-am descoperit-o în timpul pandemiei, când vânzările s-au prăbușit cu 95% în câteva zile, dar noi n-am închis, am continuat să vindem online. M-am adaptat pieței și clienților mei” - a rememorat antreprenorul de la Hello Donuts.

Vasi Andreica (TEDs) și Constantin Puiu (Hello Donuts)

Și Vasi Andreica, patronul lanțului de cafenele TED’s, a amintit de perioada grea prin care a trecut sectorul HoReCa, în timpul pandemiei COVID.

„În perioada respectivă, nu știai dacă luna viitoare mai exiști. Trăiai lunar și sperai ca luna respectivă să se termine și să exiști și luna viitoare” - le-a povestit Vasi Andreica antreprenorilor veniți la Stup.

Atunci, în zilele acelea grele ale anilor 2020 și 2021, el și-a ținut echipa unită în jurul său oferindu-le oamenilor părți din afacere.

„Parte din colegii mei astăzi sunt partenerii mei de afaceri. Echipa, zece persoane, în COVID, țin minte că era extrem de complicat să-i țin, am luat decizia să le dau share-uri din locație și astăzi sunt asociat, în marea majoritate a cafenelelor corporate pe care le dețin eu, cu colegi de-ai mei. Fostul manager de franciză are acum patru cafenele și o deschide pe a cincea, deci a făcut și foarte mulți bani, a avut și locații bune. Deci asta a fost pentru mine și o salvare în COVID” - a spus patronul francizei TED’s.

TEDs are cafenele pe suprafețe mari, în care clienții pot să rămână la masă – „to stay” - sau pot să-și ia la pachet- „to go”. Acum, rețeaua se extinde în franciză, oferind antreprenorilor francizați posibilitatea să introducă un sistem TEDs doar „to go”, dacă nu au spațiu suficient pentru o cafenea clasică, cu mese. În plus, TED’s dezvoltă și un concept de cafenele expres, cu autoservire.

„Fiind foarte multe spații care au doar 20-30-40 de metri pătrați și în care TED’s nu putea să intre, am venit cu acest concept-pilot, suntem în dezvoltare a trei locații și credem că va fi un succes, pentru că sunt cereri foarte multe” - a mai spus Andreica.

Evenimentul de la Stup a fost organizat de Franchwise, o firmă de consultanță în francizare, care lucrează cu TED’s, Hello Donuts, simigeriile Petru, magazinele Inmedio și alte rețele.

