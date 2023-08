[P] Cele mai tari jocuri online din toate timpurile

Strategie în timp real: Dota 2

Producător: Valve

Data lansării: 2013

Tematică: Bătălii eroice într-o arenă multiplayer.

Descriere: Continuarea unui mod pentru Warcraft III, Dota 2 a devenit rapid un titan în lumea eSports, cu turnee ce oferă premii de milioane de dolari.

Strategie pe ture: Heroes of Might and Magic III

Producător: New World Computing

Data lansării: 1999

Tematică: Conducerea unui regat într-o lume fantastică.

Descriere: Cu o combinație de strategie și elemente RPG, Heroes III a devenit un etalon în genul său, fiind iubit de jucători pentru povestea sa captivantă și mecanicile complexe.

Jocuri clasice de păcănele: Shining Crown

Producător: EGT (Euro Games Technology)

Data lansării: Necunoscută (în jurul anilor 2010)

Tematică: Fructe și coroane regale.

Descriere: O combinație de simboluri clasice și moderne, Shining Crown este un favorit printre iubitorii de păcănele, oferind șanse mari de câștig și un gameplay distractiv. Jocul poate fi jucat si in variantele demo pe site-urile care oferă păcănele gratis.

Jocuri de sport: FIFA Series

Producător: EA Sports

Data lansării: 1993 (primul joc din serie)

Tematică: Fotbal.

Descriere: Reprezentând culmea simulărilor de fotbal, seria FIFA a stabilit standarde înalte în jocurile de sport, cu licențe oficiale și moduri de joc variate.