Mentorat și finanțare pentru antreprenorii care dezvoltă tehnologie în HoReCa și Retail. Ultimele zile de înscrieri la F&B Business Accelerator

Până pe 31 octombrie, antreprenorii care dezvoltă tehnologie pentru industria ospitalității sau retail, precum și cei care au lansat concepte de servire a mâncării și băuturii, se pot înscrie la F&B Business Accelerator, program intensiv de mentorat lansat de Hospitality Culture Institute, cu sprijinul UniCredit Bank.

Timp de șase săptămâni, antreprenorii acceptați în program vor beneficia de workshopuri online zilnice (luni-vineri), un bootcamp de 3 zile la Piatra Neamț, întâlniri de mentorat 1on1 precum și de un Pitch de Finanțare cu participarea celor mai importante fonduri de investiții și investitori tip angel.

Înscrie-te AICI la noua ediție a F&B Business Accelerator până pe 31 octombrie.

Peste 70 de antreprenori și profesioniști de top din HoReCa, Retail, din IT, Vânzări, Marketing sau Investiții sunt implicați în procesul de training și mentorare a noii generații de antreprenori. Printre aceștia se numără Dan Isai, CEO Salad Box, Alfred Dauteuil, General Manager Jerry’s Pizza, Radu Savopol, cofondator 5 to go, Radu Bălăceanu, cofondator LifeBox, Cosmin Măgureanu, cofondator ialoc.ro, Vasi Andreica, fondator TED’s Coffee, chef Alex Cîrțu, Paul Voicu, cofondator Franchwise, Dragoș Panait, fondator Red Angus Steakhouse. Întreaga echipă de traineri și mentori poate fi consultată AICI.

Cea mai mare casă de avocatură din Sud-Estul Europei, Țuca Zbârcea & Asociații, precum și KPMG, se numără printre partenerii strategici ai F&B Business Accelerator, astfel încât specialiștii acestora vor lucra îndeaproape cu antreprenorii acceptați în program, pe teme de Legal și Fiscalitate.

Printre temele abordate în cadrul programului de accelerare se numără:

Achiziții și Supply chain

Atragere de forță de muncă asiatică

Ingineria meniului

Inovarea meniului

Negociere în HoReCa

Managementul rezervărilor

Comportamente și ocazii de consum

Digitalizare

Parteneriate

Procese și proceduri de business

Francizare

Marketing și PR

Atragere de fonduri structurale și europene

M&A, Proprietate intelectuală, GDPR

Fiscalitate

Cum se văd beneficiile programului F&B Business Accelerator prin ochii absolvenților?

Robert Marian, fondator Rocco: F&B Business Accelerator este, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bine structurate acceleratoare. Este, într-adevăr, focusat pe zona de F&B și ospitalitate. Timp de șase săptămâni am beneficiat zilnic de întâlniri cu profesioniști din industrie și din domenii conexe și complementare business-ului. Două ore zilnic, în care am avut parte atât de învățare cât și de conectare cu mentorii. Ei te cunosc pe tine, tu îi cunoști pe ei, înțelegi ce pot lua de la tine, ei știu cam cum te-ar putea ajuta pe viitor. Foarte mult networking între echipe, noi personal am pivotat în cadrul acceleratorului, ne-am dat seama unde suntem, unde e limitarea noastră și care este direcția mai bună pentru a ne dezvolta. Noi am participat la cohorta de tehnologie și pot să spun că a fost foarte, foarte valoros. Am văzut valoarea adăugată chiar de la lansare, de la primul networking event.”

Ionuț Ionescu, fondator Up! By UnitPay Systems: „Acceleratorul este foarte bine structurat, reușește să acopere nevoile pe care orice idee, concept și proiect le are în prag de dezvoltare. Pentru un startup, majoritatea părților de dezvoltare, de implementare, sunt foarte greu de atins și de știut pașii pentru a dezvolta business-ul corespunzător. Sesiunile de mentorat, brainstorming și feedback constant reușesc să acopere acele părți lipsă pe care orice echipă le are. Partea de networking este foarte variată și se pot crea rapid legături și colaborări între participanți. Invitații, prin experiențele avute, poveștile și analizele, reușesc să aducă plusul de valoare și imboldul necesar pentru ca orice startup să persevereze.”

Cristian Barin, fondator ohvaz.ro: „Au fost sesiuni foarte interesante și deosebit de utile prin prisma faptului că am avut ocazia să observ perspective și abordări diferite. Acceleratorul mi-a depășit așteptările și îl recomand cu plăcere oricui. Prezentările invitaților au fost pline de informații, dar mă bucur în egală măsură că agenda personală mi-a crescut considerabil și am contacte din multe domenii.”

Andreea Ștefănucă și Silvia Șerban, cofondatoare Wild Aqua: „Am avut oportunitatea de a primi feedback din partea unor nume impresionante din industria HoReCa, înainte să lansăm produsul. Am reușit astfel să perfecționăm conceptul într-un timp mult mai scurt și cu o investiție mult mai mica. Însă, ce a fost chiar mai valoros, a fost volumul mare de informații aplicate primate din partea mentorilor și disponibilitatea lor de a ne ajuta pe întreg parcursul lor antreprenorial. Bine organizat și axat pe toate etapele unui business, programul ne-a pregătit pentru situații reale!”

George și Florin Borșaru, cofondatori BCheese: „De când am început acest business, nu cred că a existat emoție mai puternică decât atunci când am fost acceptați la F&B Business Accelerator. Am știut din prima că am fost acceptați la cea mai importantă „facultate” din domeniu, unde aveam să cunoaștem unii dintre cei mai importanți „profesori” din industrie. Faptul că la final am avut ocazia să pitchuim mai multor investitori și să câștigăm și un grant pentru cel mai bun pitch ne-a adus cu un pas mai aproape de visul nostru, fiindu-ne totodată validate direcția în care ne doream să mergem”.

Alexandru Tudose, fondator al primei ferme regenerative din România – Sol și Suflet: „F&B Business Accelerator este o radiografie cât se poate de fidelă a peisajului actual din domeniu, o experiență care te aduce pe linia de plutire și îți arată sistemul, provocările și oportunitățile. Prezentările și discuțiile sunt aplicate pe cazuri reale, iar noi, cursanții, primim soluții direct aplicabile, insighturi, big picture, sprijin 1on1, cât și intrarea într-o comunitate caldă, supportive și human-centered. Participarea la accelerator mi-a clarificat următorii pași către dezvoltarea fermei noastre și, de la terminarea programului, coincidență sau nu (eu cred că nu), cifrele arată mult mai bine”.

Înscrie-te ACUM la cea de-a noua cohortă a F&B Business Accelerator.

Despre F&B Business Accelerator:

Programul de accelerare dedicat antreprenorilor care dezvoltă produse tech sau concepte de servire a mâncării și băuturii este dezvoltat de Hospitality Culture Institute, centru de resurse pentru antreprenorii din ospitalitate. Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărtăși know-how și soluții aplicate. Cele mai importante proiecte ale Hospitality Culture Institute sunt Romanian Hospitality Awards, F&B Business Accelerator, Hospitality Culture Research, Intimate Roundtable Conversations și Urbea Food Fest.

Articol susținut de F&B Business Accelerator