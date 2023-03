Listă: 49 de echipe intră în programul de pre-accelerare Innovation Labs 2023 din București și Iași

Berny.ai reprezintă soluție automată de luare a notițelor importante din timpul întâlnirilor online pentru echipe mici și mijlocii. Dat fiind faptul că procesul manual tradițional este unul anevoios, automatizarea propusă de acest produs are drept scop eliminarea lacunelor curente, oferind instrumente de transcriere și sintetizare alimentate de către Inteligența Artificială.

Keep - making your wardrobe last este o platformă care vine în ajutorul industriei fashion și a problemei de sustenabilitate prin mai multe moduri inovative. Produsul oferă utilizatorilor posibilitatea de a rezerva un croitor care poate repara sau personaliza haine, reducând astfel consumul și emisiile generate de producția de haine noi.