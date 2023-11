„Voiam să fiu sportiv, chiar dacă iubeam tehnologia”. Interviu cu fondatorul H-Cube, startup italian de tehnologie pentru sport, Federico Izzo

Scena principală a Go Tech World 2023 a fost preluată miercuri de Federico Izzo, fondatorul unui startup din Italia care se ocupă cu dezvoltarea unui costum inteligent de măsurare a oxigenului, a pulsului și a masei musculare. StartupCafe.ro a fost prezentă la eveniment și a discutat cu acesta despre cum a început ideea de afacere.

H-Cube este un startup din Italia care dezvoltă un costum inteligent pentru sportivi, care poate măsura în timp real pulsul, oxigenul din sânge, masa musculară, temperatura corpului și care, mai apoi, poate determina riscul de accidentare în urma unei pregătiri necorespunzătoare.

Fondatorul, CEO-ul și directorul de tehnologie al startup-ului, Federico Izzo, a venit în București să vorbească despre următoarea etapă a „wearables”, hainele inteligente, cu precădere produsul pe care-l dezvoltă alături de echipa lui, Ti-Shirt.

StartupCafe: Cum a început H-Cube?

Federico Izzo: Este puțin mai complicat pentru că acesta este al doilea startup al meu, deci am puțină experiență în acest domeniu. Acesta a apărut ca o altă experiență, un startup diferit, tot despre tehnologii de tip „wearable” dar cu un alt public țintă. Am început să lucrez cu această companie care voia să realizeze un „wearable” pentru monitorizarea mediului înconjurător, poluarea, parametrii corpului tău și relația dintre acestea. Când am început să lucrăm cu ei, am văzut că proiectul a fost foarte mare și am decis să-l realizăm. Așa că eu m-am ocupat de partea fizică („hardware”) și ceilalți membri s-au ocupat de celelate părți. În plus, eu am avut un eveniment în viață, un accident. Am fost înotător profesionist și m-am accidentat în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice. Am început să mă gândesc la faptul că nimeni n-ar trebui să treacă prin ce am trecut și eu pentru că a fost o experiență traumatică. Voiam să merg într-o singură direcție, aceea de a fi sportiv, chiar dacă iubeam tehnologia, dar când s-a întâmplat accidentul, a trebuit să schimb ceva și am realizat că pot schimba aceste evenimente în ceva care poate fi folosit de toată lumea.

StartupCafe: Ai menționat înotul. Există alte utilizări pentru costume sportive în afară de înotători?

Federico Izzo: Da, desigur. Am menționat înotul în urma experienței mele personale, dar de fapt am construit aceste costume pentru a fi folosite de jucătorii de fotbal și, mai apoi, pentru atleți, gimnaști, bicicletă și alergători. Ne-am axat pe gimnastică, bicicletă și alergare pentru că algoritmii AI văd aceste sporturi ca fiind similare și la fel reies și testele noastre.

StartupCafe: Poți să-mi descrii echipa ta în câteva cuvinte?

Federico Izzo: Suntem o echipă multi-disciplinară. Avem ingineri electronici, medicali, informaticieni, designeri de îmbrăcăminte inteligentă, investitorul în tehnologie, experți din industria de fashion, un profesor de universitate și un om de știință specializat în sport. Eu sunt inginer fizic de profesie, deci fac legătura între toate acestea.

StartupCafe: Ai menționat investitorul vostru. Mai aveți alți investitori importanți implicați?

Federico Izzo: Nu, avem deja investitorul principal în echipă. Anul trecut, am încheiat prima rundă de investiții, un „pre-seed”, și acum suntem interesați să deschidem o a doua rundă de finanțare, de tip „bridge”. Prima rundă a fost încheiată cu 180.000 EUR, iar pentru a doua rundă căutăm undeva la 250.000 EUR. Între timp, am primit deja un grant de 335.000 EUR, deci cercetarea pentru costum este încă în progres.

StartupCafe: Ați vrea să extindeți tehnologia în alte părți ale Europei, cum ar fi în Nord pentru înotul în mările reci, sau în România, cu toate tipurile de mediu de aici?

Federico Izzo: Da, desigur. Noi lucrăm acum numai în Italia din pricina confortului. Tehnologia încă trebuie să fie testată acum și este mai eficient să testezi în țara de origine.