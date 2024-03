Înscrieri: Program cu oportunități de extindere și acces la finanțare pentru startup-uri de tehnologie din România

Startup-urile de tehnologie din România se pot înscrie într-un program prin care au acces la investiții și posibilitatea de a se extinde în Europa de Vest și Scandinavia.

Startup-urile early-stage de tehnologie din România și Europa de Sud-Est se pot înscrie AICI, până pe 22 martie 2024, la Startup Reaktor.

Peste 40 de echipe din România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Ungaria s-au înscris deja în program.

Programul este deschis startup-urilor care provin din domenii precum: data automation, inteligență artificială, enterprise software, servicii financiare, eHealth, proptech, cleantech, edutech & future of work, market places, SaaS, transport și mobilitate, aerospace & defence, smart-city, securitate cibernetică, gaming, data & analytics și agritech.

Printre criteriile de evaluare a proiectelor se numără: componența și expertiza echipei, modelul de business, impactul vizat de către soluție, potențialul de scalare internațională, dimensiunea pieței vizate, competiția identificată, acțiunile de validare realizate până în prezent.

Companiile selectate în program vor parcurge patru bootcamp-uri intensive care vor aborda următoarele teme:

De asemenea, fondatorii vor avea acces la mentorat și asistență aplicată oferită de peste 100 de experți internaționali din cele zece țări partenere din Europa de Vest și Scandinavia.

Pe 29 aprilie programul va găzdui Startup Reaktor Alpha DemoDay, un eveniment de pitching în cadrul căruia startup-urile participante își pot prezenta business-urile.

Cele mai performante companii vor avea acces la listarea pe SeeBlink pentru runde de investiții pre-seed de la 50.000 pana la 300.000 de euro.

Echipele vor fi invitate să continue demersurile de internaționalizare în cadrul delegațiilor ROTechMission organizate de ROTSA în jurul unor importante conferințe europene din acest an:

„În 2022 , când am conceput Startup Reaktor, am pornit de la date, de la planurile și nevoile antreprenorilor exprimate în raportul How to Support Startups To Go Global realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD. Aceste informații ne arătau că mai mult de 50% dintre startup-urile din UE se internaționalizează în primul an, iar peste 86% în primii trei ani. Pe de altă parte, 37% dintre startup-uri consideră UE drept piața cea mai importantă pentru a se dezvolta, iar în interiorul UE piețele targetate cel mai des sunt Marea Britanie (15%), Germania (13%) și zona scandinavă (9%), conform Startup Heatmap Europe 2021. Astfel, internaționalizarea afacerilor este un punct esențial pentru majoritatea fondatorilor și o provocare pentru toate economiile. Programele de tipul Startup Reaktor sunt necesare pentru că pot minimiza riscurile, pot opera pe baza unor parteneriate strategice și oferă acces la infrastructuri locale din noile piețe, persoane si date deja existente. Toate aceste acțiuni pot face ca internaționalizarea a cât mai multe startup-uri să fie una reușită și mult mai rapidă”, declară Cristina Țoncu, director regional al Romanian Tech Startups Association (ROTSA) și Programs Partner Techcelerator.

„Startup Reaktor este dedicat companiilor aflate înainte de prima sau a doua rundă de finanțare , se concentrează aproape exclusiv pe explorarea de piețe noi; asigură susținerea unor parteneri locali facilități de Romanian Tech Startups Association și a unei comunități de organizații reunite în European Startup Network și facilitează accesul în piețele internaționale vizate, aceasta fiind și faza critică a lansării pe o piață nouă a unui startup tech. Prin acest program susținem tot mai mulți fondatori din România și din regiune să beneficieze de aceste oportunități, iar eforturile lor de internaționalizare să fie de succes”, afirmă Tudor Pasc, director al programelor de incubare dezvoltate de Romanian Tech Startups Association (ROTSA).