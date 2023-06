Experții din spatele Calendly, HBO Max, GetYourGuide și Basecamp vor urca anul acesta pe scena How to Web

Ediția de anul acesta a conferinței How to Web, cel mai mare eveniment din Estul Europei dedicat startup-urilor și inovării, aduce pe scenă, în premieră, experți din spatele unor branduri-gigant precum Calendly, HBO Max, GetYourGuide și Basecamp. Alături de ei, vor fi prezenți și specialiști care au lucrat cu cei mai performanți CEO din lume, aflați la conducerea unor companii precum Disney sau Booking.com.

În cadrul conferinței, participanții vor descoperi de la cei mai buni profesioniști tacticile și mecanismele prin care aceste produse au ajuns să fie folosite de peste milioane de utilizatori și modalitățile prin care funcționează echipele din spatele lor.

Peste 2,500 de participanți și speakeri din toată lumea se vor întâlni la conferința How to Web, pentru a discuta și prezenta strategiile de transformare a unui startup sau business într-unul de succes.

Cine sunt experții care vin pe scena conferinței How to Web 2023?

Darren Chait este Head of Growth la Calendly, una dintre cele mai folosite platforme de programare a întâlnirilor online. Darren este expert în gasirea de soluții pentru eficientizarea și inovarea modului de lucru în echipă și a lucrat cu companii precum Twitter sau Netflix. A avut, de asemenea, clienți din portofoliile celor mai mari companii din industria de tehnologie precum Google, Atlassian sau Slack. Darren s-a alăturat echipei Calendly în urma achiziției companiei Hugo, pe care a co-fondat-o în 2016.

Stephane Musat este în prezent Senior Staff Product Manager la Warner Bros. Discovery, gigantul american care găzduiește peste 60 dintre cele mai cunoscute platforme TV și de streaming, precum: HBO Max, Discovery, Cartoon Network, Animal Planet, CNN și multe altele. Cu peste 10 ani de experiență în această industrie, Stephanie reușește să construiască o experiență cât mai plăcută pentru utilizatorii acestor platforme, astfel încât să se poată concentra doar pe poveștile personajelor preferate.

Ryan Singer este unul dintre strategii de la Basecamp — printre cele mai folosite platforme de management de proiect în industria software. Cu peste 17 ani experiență în această companie, Ryan a dezvoltat funcționalități utilizate de milioane de oameni din întreaga lume și a inventat metodologii pentru a proiecta, dezvolta și livra produsele potrivite în tehnologie. Este autorul cărții “Shape Up”, metodologie pe care participanții o pot folosi pentru a construi echipe agile și produse de succes.

Amie-Rose Long este Senior Product Manager la GetYourGuide — una dintre cele mai folosite platforme de călătorie din lume. Platforma GetYourGuide reinventează dinamica turismului prin centralizarea tuturor resurselor necesare unui călător într-un singur loc. Amie-Rose este expertă în construirea unei baze de utilizatori loiali și va dezvălui cele mai bune practici din spatele acestor metode.

Joe Leech este unul dintre cei mai cunoscuți consilieri și mentori pentru leaderii din startup-uri sau organizații mari. Cu peste 15 ani de experiență în tech, Joe a contribuit la succesul a peste 30 de startup-uri și companii din topul Fortune 100 și a generat peste 20 de miliarde de dolari în încasări. Managerii unor companii precum Disney, Booking.com sau ebay au beneficiat de expertiza acestuia și au reușit să aducă rezultate considerabile.

Alături de aceștia, se vor mai alătura peste 60 de nume din întreaga lume. Profesioniști din SUA, Australia și întreaga Europa vor urca pe scena conferinței How to Web 2023 pentru a dezvălui metode scalabile de succes și tacticile care au adus milioane de utilizatori.

Experiența How to Web 2023 este realizată în parteneriat cu Orange România, BRD - Groupe Société Générale, Underline Ventures și Google for Startups, și cu suportul Endeavor și Vienna Business Agency.

Prețul biletelor va crește la finalul săptămânii

How to Web este locul de întâlnire pentru specialiști din tehnologie, marketeri, freelanceri, antreprenori și investitori și reprezintă o oportunitate unică de conectare cu scena de inovare internațională.

Cei care vor să achiziționeze un bilet la conferință pot beneficia de prețul tip Very Early Bird până pe 23 iunie, când urmează să crească cu 30%. Bilete se pot achiziționa de pe website-ul How to Web: https://www.howtoweb.co/tickets/

Despre How to Web

How to Web este evenimentul de referință dedicat startup-urilor și inovării din Europa de Est.

Inițiat în 2009, din dorința de a oferi acces la oportunități de învățare și networking pentru comunitatea profesioniștilor din tehnologie și antreprenoriat, How to Web a devenit rapid unul dintre cele mai influente evenimente din estul Europei. Prin facilitarea accesului la expertiză globală și networking de calitate, a accelerat adopția antreprenoriatului în tehnologie în România și în estul Europei.

