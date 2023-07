Echipă de studenți de la Poli București, premiată de americanii de la HP, pentru un proiect tech

O echipă de studenți de la Universitatea Politehnică București a fost premiată de HP România, subsidiară a companiei americane de tehnologie, la un concurs tech național și urmează să reprezinte țara la o competiție europeană care va avea loc la Istanbul.

Echipa de studenți Partial Eclipse - formată din Fattima Al-Abedj, Andrei Ghencioiu, Dan Andrei Luca, Atilla Dezsi, Andrei Muscă și Alex-Teodor Hrabac, sub coordonarea conf. univ. dr. ing. Ciprian Ion Rizescu - a câștigat etapa națională a competiției Gen-E la secțiunea Studenți.

Studenții de la Universitatea Politehnică București au obținut, astfel, din partea HP Inc. România premiul Best Tech Idea, care îi va sprijini pe tineri în dezvoltarea ulterioară a ideii de afaceri propuse. În urma acestei performanțe, echipa Partial Eclipse va reprezenta România la Gen-E 2023, un mare eveniment antreprenorial din Europa, care va avea locm în iulie, la Istanbul.

În cadrul competiției lansate de Junior Achievement România, studenții de la Politehnică au creat un prototip de ochelari terapeutici pentru prevenirea crizelor de epilepsie și o aplicație pentru acești ochelari, care colectează și afișează în timp real date statistice despre activitatea și starea de sănătate a pacientului. De asemenea, a fost creată și o pagină web unde poate fi accesat cu ușurință tot conținutul digital.

„Echipa este formată din studenți de la specializările optometrie și mecatronică din cadrul universității. Pregătirea continuă pe parcursul anului academic 2022-2023 - asigurată de webinarele JA BizzFactory, dar și de întâlnirile cu mentorii - a contribuit decisiv la realizarea cu succes a proiectului. Experiența acumulată de membrii echipei pe parcursul cercetării va fi cu siguranță utilă unui număr important de oameni” - a subliniat Ciprian Ion Rizescu, profesor coordonator al echipei Partial Eclipse.

Programul HP LIFE (Learning Initiative For Entrepreneurs), implementat în parteneriat cu Junior Achievement, a ajuns la ediția a patra în România. Studenți din toată țara participă la Incubatorul JA BizzFactoryTM și au acces gratuit la cursuri de antreprenoriat și la sesiuni online de pregătire. Anul acesta, 15 consultanți voluntari HP au fost alături de echipele de studenți și i-au sprijinit să-și dezvolte ideile de afaceri, oferindu-le sfaturi, recomandări și consultanță și învățându-i să folosească instrumentele IT pentru a transpune o idee de business în realitate.

„În cadrul Incubatorului JA BizzFactory studenții au ocazia să-și prezinte planurile de afaceri în diverse domenii, precum: tehnologie, comerț electronic, industrii creative, educație sau agricultură. Susținem an de an acest proiect și sponsorizăm unul dintre premiile finale. Anul acesta am oferit premiul Best Tech Idea pentru un dispozitiv și o aplicație asociată care pot preveni crizele de epilepsie. E un prototip care poate schimba viața multor oameni și de aceea oferim echipei câștigătoare șansa de a dezvolta un start-up”, a declarat Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România.

De asemenea, prin programul HP LIFE implementat din 2019 în România, 10.000 de participanți la programul JA Educație Antreprenorială (elevi, studenți, cadre didactice) au avut acces gratuit, în anul școlar 2022-2023, la resurse educaționale pe platforma JA InspireTM. Peste 5.500 de tineri au accesat cel puțin două studii de caz practice din cursurile disponibile.

Prin intermediul HP Foundation, programul HP LIFE oferă acces gratuit la peste 30 de cursuri de IT și antreprenoriat, în opt limbi. Din 2016, în program s-au înscris peste 848.000 de persoane, cu un obiectiv declarat de a atinge un milion și jumătate de înscrieri, la nivel global, până în 2030.