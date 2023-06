"De la PION la CAMPION", singura conferință dedicată oamenilor de vânzări, îl aduce pe scena românească pe Jeffrey Gitomer, trainerul de vânzări nr. 1 în SUA

Imaginează-ţi că joci şah cu un partener şi fiecare dintre voi îşi pune pe masă întreg arsenalul de strategii. Cine deţine viziunea? Cine gândeşte mutările în avans? Cine domină jocul? Cine dă Şah Mat?

La fel este şi în jocul vânzărilor și antreprenoriatului, unde la celălalt capăt al tablei se află competiţia, astfel că fiecare mutare este esenţială şi influenţează rezultatul final. Într-un mediu de business atât de competitiv, fiecare întâlnire, fiecare prezentare și fiecare negociere reprezintă o oportunitate de a vinde - o idee, o viziune, o soluție. Ca antreprenor, zilnic vei vinde ceva, chiar dacă nu un serviciu sau un produs fizic.

Succesul unei afaceri depinde de strategiile și modalitățile #neconvenționale prin care business-ul devine mai atractiv, comparativ cu competiția. Întregul joc al vânzărilor se rezumă la mindset și tehnică, nu la manipulare sau agresivitate. Acest joc este despre anticipare și antrenament, fidelizare și recomandări. Într-un cuvânt, despre evoluție.

Astfel, prima mutare strategică pe care o poți face pentru a da șah mat pe tabla antreprenoriatului este participarea la singura Conferință de Vânzări din România – „De la PION la CAMPION”. Eveniment unic îl aduce pe scenă pe Jeffrey Gitomer, campion Mondial la vânzări, cel mai bine vândut autor de cărți de profil listat de New York Times, printre care și Biblia Vânzărilor, carte de căpătâi tradusă în peste 14 limbi, și mentorul multor antreprenori de succes.

Organizată pe data de 7 iulie 2023, Conferința desfășurată sub atenta moderare a lui Mihai Morar, prietenul comunității ADNV, creează o legătură puternică între jocul vânzărilor și cel al șahului. Metafora creativă inspirată din șah traduce, de fapt, evoluția oamenilor de vânzări, pionul fiind singura piesă care se poate transforma în oricare alta, inclusiv în Regină.

„De la PION la CAMPION” prezintă strategiile #neconvenționale pentru scalarea afacerii tale

Conferința Națională de Vânzări, organizată de Arta de a NU Vinde (ADNV), își propune să stimuleze mediul de business prin introducerea și consolidarea unor noi perspective în domeniu despre mindsetul unui campion, dezvoltarea unor relații autentice cu clienții, fidelizarea acestora și obținerea de recomandări pentru atragerea de noi clienți.

Odată cu organizarea celei de-a doua ediții a evenimentului, Andrei Dunuță, fondatorul ADNV, își asumă rolul de promotor al unei culturi locale neconvenționale în domeniul vânzărilor, prin trasarea unor noi standarde profesionale care schimbă vânzările în România și România prin vânzări.

Peste 1000 de participanți au ocazia de a învăța de la cel mai cunoscut om din domeniu la nivel mondial, Jeffrey Gitomer, de la Andrei Dunuţă, antrenorul preferat al companiilor de top din România, şi de la directori şi manageri reprezentativi din lumea vânzărilor. În plus, evenimentul reprezintă o oportunitate unică de a adresa întrebări și curiozități relevante din domeniu, invitații speciali oferind soluții și strategii pe care ei le-au implementat când au întâmpinat provocări în activitatea lor.

Conferința Națională de Vânzări, beneficii și oportunități pentru antreprenorii români

Conferința de Vânzări aduce pe aceeași scenă lideri de afaceri, manageri și experți în vânzări, oferind participanților o platformă ideală pentru a învăța unii de la alții și de a crea legături de business puternice. Agenda este gândită astfel încât fiecare participant să plece cu un ghid de bune practici, dar şi cu un plan concret de mutări pe care le are de făcut pentru a face trecerea de la PION la CAMPION în vânzări.

Printre beneficiile participării la Conferința „De la PION la CAMPION” se numără:

Prezentări inspiraționale susținute de Jeffrey Gitomer, care va pune pe masă strategiile unui campion mondial în vânzări, urmată de o sesiune dedicată pentru întrebări și răspunsuri, o oportunitate unică pentru comunitatea de business de a adresa curiozități relevante din domeniu;

O doză zdravănă de educație #neconvențională susținută de Andrei Dunuță, care va pune în lumina reflectoarelor mindsetul unui campion și traseul omului de vânzări de la PION la CAMPION. Participanții vor primi informații concrete despre algoritmul de dezvoltare a relațiilor care ajung să vândă, printr-o prezentare tactică, strategică și memorabilă;

O sesiune de dezbatere interactivă, pe teme precum inovația în vânzări, strategii eficiente de construire a relațiilor cu clienții, oportunități sau provocări pentru piața românească, susținută de directori ai departementelor de vânzări din cadrul companiilor de top din țară;

Oportunități excelente de networKING, participanții având șansa de a dezvolta sau consolida relații, prietenii și parteneriate în business.

De la PION la CAMPION are loc pe 7 iulie, la ONE Club București, iar oamenii de vânzări și antreprenorii români care își doresc să-și asigure un avantaj competitiv în piață au la dispoziție bilete în mai multe variante de acces. Pentru mai multe informații despre Singura Conferință de Vânzări din România accesați pagina oficială a evenimentului, www.adnv.ro.

Conferința “De la PION la CAMPION” este sprijinită de: Radio ZU, Nora Business Consulting, GoTravel, DACRIS, TBI Bank, Coca-Cola HBC România, 5 to GO Sharing Coffee, Dorna, Select Web, M Flower Lab, The Marmorosch, Kats Gastro Lab.

Articol susținut de ADNV