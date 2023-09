Cluj: Eveniment pentru IT-iști dezvoltat cu sprijinul Google

Dezvoltatorii și profesioniștii IT se vor întâlni, pe 27 septembrie, la DevTalks Cluj-Napoca, conferință sprijinită de Google.

Liderul global în tehnologie și motorul de căutare cel mai utilizat la nivel mondial, Google România este un centru de inovare, dezvoltând tehnologii de vârf și contribuind la creșterea competitivității industriilor locale.

Google este și va rămâne una dintre cele mai recunoscute și totodată influente companii din domeniul tehnologiei la nivel global, dar și în România. Compania face parte din top 3 cei mai doriți angajatori în România, potrivit unui studiu derulat în perioada Decembrie 2022 - Aprilie 2023.

La evenimentul de la Cluj, participanții vor putea interacționa cu partenerul principal pe scena dedicată subiectelor despre Inteligența Artificială. De asemenea, comunitatea din Cluj va putea interacționa cu reprezentanții și cu experți din partea Google.

Conferința este dedicată dezvoltatorilor software și profesioniștilor IT din întreaga țară. Evenimentul revine în Cluj-Napoca la Cluj Innovation Park, și promite să fie cel mai mare eveniment dedicat tehnologiei și inovației din România.

Ediția cu numarul 6 va reuni peste 2000 de participanți pasionați de tehnologie. Aici, profesioniștii IT, dezvoltatorii software și experții din domeniul hardware se vor reuni pentru a împărtăși cunoștințe, pentru a descoperi cele mai recente tendințe tehnologice și pentru a se conecta cu peste 30 de speakeri de prestigiu, atât din țară, cât și din străinătate.

Printre subiectele care vor fi abordate în cadrul celor peste 30 de sesiuni se numără: Inteligența Artificială, Roboți, viitorul sustenabil în orașul tău, cum va salva spațiul lumea, cybercrimes, trenduri în Java, Web, Cloud, DevOps etc.

Pe scena principală a evenimentului sprijinit de Google, în calitate de partener principal, vor susține sesiuni de prezentare Cristina Krop - Founder Space for a Better World, Syed Rehan - Global IOT Cybersecurity Specialist AWS, Katie Gamanji - Senior Field Engineer Apple, Amit Bendor - Head of AI Artlist, Tejas Chopra - Software Engineer Netflix, și experți din comunitățile locale.