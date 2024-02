A participat la ”Chefi la cuțite”, iar apoi și-a deschis cofetărie în București, cu o investiție de 150.000 EUR

O fostă concurentă a emisiunii „Chefi la cuțite” și-a deschis în București o cofetărie artizanală, unde susține că produce „alternative sănătoase la dulciurile pline de zahăr din comerț”, cu o investiție de 150.000 EUR.

Monica Pușcoiu a deschis în iulie 2023 Almond Cake Shop, o cofetărie unde face prăjituri și torturi, produse despre care spune că sunt potrivite pentru copii, persoane cu restricții alimentare și cele interesate de hrana sănătoasă.

„Am privit lucrurile din perspectiva unei mame, preocupate de hrana copilului ei. Am întâlnit mămici care duc lupte cu puii lor, deoarece și-ar dori să le ofere momente de răsfăț, însă primează grija și dorința de a le oferi hrană care nu doar să le încânte papilele gustative, dar și să îi hrănească în mod sănătos. Majoritatea prăjiturilor semnate de mine - pe care iubitorii de dulce le găsesc la Almond Cake Shop - utilizează îndulcitori naturali din piureuri de fructe, sfeclă, spanac sau cartof dulce. Așadar nu doar că am înlăturat complet zahărul din majoritatea rețetelor, însă mi-am dorit să nu conțină nici alți îndulcitori sintetici, esențe sau E-uri. Am considerat că este responsabilitatea mea de mamă și creator de prăjituri. Era nevoie de un astfel de dulce, mai ales că torturile și prăjiturile de la Almond Cake Shop nu conțin nici carbohidrați, gluten și sunt potrivite pentru diabetici, persoane cu intoleranță la gluten sau lactoză, persoane atente la alimentația lor și a copiilor lor”, susține Monica Pușcoiu, cofetar și co-fondator Almond Cake Shop, semifinalistă Chefi la Cuțite.

Afacerea cu torturi și prăjituri sănătoase a Monicăi a luat naștere în urmă cu doi ani și jumătate, iar locul lansării a fost Qatar și nu România. Românca a locuit acolo mai bine de 10 ani. În 2020, când pandemia Covid-19 a venit cu tot mai multe restricții, s-a întors în țără, iar în 2023 și-a deschis cofetăria. Produsele sale conțin făina de migdale, piureuri din fructe și cartof dulce.

„Ideea mi-a venit pentru că a observat o lipsă de opțiuni în acest sens în România, pentru persoanele cu restricții alimentare, în special pentru diabetici, copii sub 2 ani, persoane dornice să aibă un stil alimentar sănătos. Chiar înainte de a-mi deschide afacerea, preparam deja alimente cu conținut scăzut de carbohidrați, fără zahăr și gluten, adaptând chiar și rețetele vechi de familie pentru a le face sigure pentru copilul meu. Dacă ai un apropiat cu o intoleranță sau cu probleme de acest gen, nu ai cum să nu empatizezi cu povestea lui. M-a impresionat mama unui băiețel care are intoleranță la gluten și care a decis să aibă un regim alimentar similar cu al fiului său, deși ea nu are nicio intoleranță. Nu este normal să nu existe opțiuni pentru cei care au aceste nevoi, mai ales că și cei cu restricții alimentare participă la zile de naștere, evenimente de orice fel”, susține antreprenoarea.